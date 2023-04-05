На медиафасадах Москвы появились огромные динозавры от столичного парка развлечений «Остров Мечты»

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

На медиафасадах Москвы стартовала 3D-кампания от столичного парка развлечений «Остров Мечты». Необычный видеоконтент создан с использованием технологии Naked-Eye — 3D-эффекта без специальных очков. Ролик показывает одного из героев городского парка развлечений — огромного рычащего динозавра, который пытается поймать вагончик американских горок.

— Из-за обилия информационного шума внимание людей к окружающей действительности значительно снижается. Нашей задачей было «разбудить» зрителя и показать масштаб городского парка. Так родилась идея зрелищной 3D-истории, где аудитория видит одного из героев нашего парка развлечений — гигантского динозавра, ощущает на себе его взгляд, даже почти чувствует дыхание из раскрытой пасти. Хищник ищет добычу среди проезжающих машин, но в последний момент пытается схватить вылетающую американскую горку, — это доли секунды с высокой степенью напряжения! Ролик получился масштабным и зрелищным, хотя он показывает только динозавра и горку из нашего парка! А у нас 38 аттракционов, и эта яркая история — наш способ сказать, что самые большие и живые эмоции живут именно в нашем парке, — рассказала заместитель генерального директора столичного парка развлечений Екатерина Лошкарева.

Как отметил продакшен-директор Benzzy Studio Кирилл Пырьев, это не первый проект формата Naked-Eye, созданный их студией компьютерной графики.

— Раньше мы запускали подобные проекты в Пекине. Сейчас настала очередь Москвы. Мы очень рады тому, что в нашей столице появились медиафасады, позволяющие создавать и демонстрировать такой оригинальный контент. Проект прямиком отправил нас в прошлое. Живых динозавров в природе не существует, поэтому нам пришлось вдохновляться версиями Тирекса из тематической зоны столичного парка развлечений и из научно-популярных программ. Мы постарались учесть также и ряд технических моментов самого носителя для лучшей визуальной передачи эффекта не только в темное время суток, но и днем, — подчеркнул Кирилл Пырьев.

Увидеть 3D-проект с динозавром от городского парка развлечений можно на медианосителях, установленных на Третьем транспортном кольце в районе Киевской улицы, 27 и Шоссе Энтузиастов, 5. А с 17 апреля 3D-композицию можно будет увидеть также на медиафасаде Холодильного переулка, 6.