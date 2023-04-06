Народный календарь. Древние боги и рукоделие — как правильно провести 9 апреля

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9 апреля Православная церковь чтит память святой мученицы Матроны Солунской.

Она была рабыней, и жестокая хозяйка заставляла ее отринуть христианство, но Матрона не отвернулась от веры и тайно ходила в церковь. Когда хозяйка узнала об этом, Матрону забили насмерть.

Тело мученицы сбросили с городской стены. Однако после этого зверства ее хозяйка оступилась и сама упала со стены, разбившись насмерть.

На Руси 9 апреля называлось Матреной Настовицей, потому как весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Еще настовицами называли чибисов, которые к Матрениному дню возвращались домой из Ирия — местечка за теплыми морями (согласно славянским легендам), где зимовали птицы и змеи.

«Чибис прилетел, воду на хвосте принес», — говорили в народе. В день Матроны хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст.

Все женщины просили благословения на ткачество у святой Матроны: она считается покровительницей хозяек и рукодельниц. Чтобы в доме все было благополучно, а работа удавалась, непременно шли в церковь и ставили свечу святой Матроне, а затем занимались домашней работой.

Наши предки знали, что к 9 апреля лед начинает трескаться, поэтому в народе говорили: «Щука хвостом лед разбивает». Еще у Матроны просили урожая репы — одного из главных ингредиентов крестьянской кухни на Руси.

Приметы погоды

Петух днем не поет — через день снег повалит.

Туман или иней — богатый урожай летом ждет.

Кости ломит — гроза будет.

Кошка на подоконнике часто сидит — теплая погода надолго установится.

Именины отмечают: Макар, Александр, Иван, Павел.