История чудесного спасения: врачи Долгопрудного провели семь операций за один раз

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи Долгопрудного провели семь операций за один раз — история чудесного спасения вновь доказала, что наши медики способны на многое. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

В приемное отделение больницы Долгопрудного был доставлен 33-летний пациент. Диагноз — «кататравма», проще — повреждения, возникшие в результате падения с высоты. Зачастую из-за таких травм люди надолго остаются прикованными к постели. Задача врача — сделать все возможное, иногда и невозможное…

После тщательного осмотра медики решили, что необходимо провести сразу семь операций — редкий случай, но иначе пациенту пришлось бы перенести семь, а может и более, наркозов, которые могли бы навредить вдвойне. К тому же это заняло бы не одну неделю или даже месяц.

Чтобы провести операцию, потребовались усилия половины сотрудников травматологического отделения, а именно: Максима Цымбала, Петра Лапынина, Вадима Селезнева, Руми Рахматулло.

— За одно оперативное вмешательство мы провели остеосинтез (соединение отломков костей. — «ВМ») частей коленного сустава на обеих ногах, сопоставили отломки большеберцовой и правой малоберцовой кости, — рассказал журналистам заведующий травматологическим центром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал. — Еще мы провели остеосинтез двух пяточных костей, лучевой кости на левой руке и осуществили хирургическую обработку ран.

На все это медикам потребовалось восемь часов. Пациент потерял пол-литра крови. Первые послеоперационные сутки он провел в отделении реанимации. На вторые его перевели в травматологическое отделение. Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное. К слову, как он оказался на дереве, остается загадкой, потерпевший об этом не говорит. Ему предстоит усердная работа для возвращения к активной жизни. Врачи надеются, что без экстрима.

Кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей категории Иван Руссу предположил, что пациенту делали комбинированную анестезию, чтобы работать с нижними конечностями: коленями, костями таза, пяточными костями, малоберцовой.

— При спинномозговой анестезии пациент находится в сознании, но ничего не чувствует ниже поясницы, — поясняет Руссу.

По словам врача, успешно пройти операцию мужчине помог достаточно молодой возраст — этот фактор влияет на то, как пациенты переносят наркоз .

— Если бы восьмичасовой наркоз был общим, это могло бы действительно угрожать жизни пострадавшего. Но все хорошо. Теперь важна реабилитация. Она может продлиться около трех месяцев, — говорит Руссу. — При грамотном соблюдении всех ее правил подвижность конечностей в скором времени вернется к пациенту.