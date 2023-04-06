Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Концерт ансамбля «Ихтис»

Полина Французова
Общество
Концерт ансамбля «Ихтис»
Фото: АО «КРОКУС»

21 апреля, на Светлой Пасхальной седмице, на сцене концертного зала «Vegas City Hall» творческое объединение «Царьград. Культура» организовывает концерт ансамбля «Ихтис».

Концерт будет посвящен выходу нового альбома коллектива под названием «МужскIя пъсни». Ансамбль, исполняющий христианские песни старого и нового времени, давно зарекомендовал себя как яркий и ни на что не похожий коллектив — не меняя вокальный материал, а лишь обрамляя его инструментальной акустической музыкой, с поражающей искренностью передает глубокий смысл и чистоту произведений православных народов мира.

Название коллектива символично — во времена первых христиан изображение рыбы (по-гречески «ихтис») было знаком, по которому ученики Христа опознавали друг друга. О Христе нельзя было говорить вслух, но нарисованная на песке рыба говорила о самом главном. Родившийся на гастролях в Сербии, но сформированный в России ансамбль «Ихтис» стал одним из лидеров отечественного фолк-рока. Начиная с 2012 года коллектив активно гастролирует, посещая православные христианские общины от крайнего севера до Турции, записывает аудиоальбомы и участвует в таких полномасштабных мероприятиях, как 1025-летие Крещения Руси на Красной Площади, юбилей радио «Вера» в Крокус Сити Холле.

Ихтис постоянный участник фестивалей и концертов, посвященных традиционной культуре страны и ее религиозным связям. Благодаря ансамблю гимн «Вера Наша» стал песней-символом и исполняется сейчас многими хорами и музыкальными коллективами по всей России и за рубежом.

Концерт, который пройдет 21 апреля в Vegas City Hall, будет посвящен выходу нового альбома ансамбля под названием «МужскIя пъсни». Программа концерта так же, как и программа самого альбома, будет составлена из народных песен России, Балкан и Кавказа в оригинальной аранжировке. Следуя традициям предков, музыканты продолжают развивать отечественное наследие и напитывают его новыми красками и смыслами, сообразуясь с сегодняшним днем. Концерт пройдет при участии «Царьград ТВ» и «Радио Вера».

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте