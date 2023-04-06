Фото: АО «КРОКУС»

21 апреля, на Светлой Пасхальной седмице, на сцене концертного зала «Vegas City Hall» творческое объединение «Царьград. Культура» организовывает концерт ансамбля «Ихтис».

Концерт будет посвящен выходу нового альбома коллектива под названием «МужскIя пъсни». Ансамбль, исполняющий христианские песни старого и нового времени, давно зарекомендовал себя как яркий и ни на что не похожий коллектив — не меняя вокальный материал, а лишь обрамляя его инструментальной акустической музыкой, с поражающей искренностью передает глубокий смысл и чистоту произведений православных народов мира.

Название коллектива символично — во времена первых христиан изображение рыбы (по-гречески «ихтис») было знаком, по которому ученики Христа опознавали друг друга. О Христе нельзя было говорить вслух, но нарисованная на песке рыба говорила о самом главном. Родившийся на гастролях в Сербии, но сформированный в России ансамбль «Ихтис» стал одним из лидеров отечественного фолк-рока. Начиная с 2012 года коллектив активно гастролирует, посещая православные христианские общины от крайнего севера до Турции, записывает аудиоальбомы и участвует в таких полномасштабных мероприятиях, как 1025-летие Крещения Руси на Красной Площади, юбилей радио «Вера» в Крокус Сити Холле.

Ихтис постоянный участник фестивалей и концертов, посвященных традиционной культуре страны и ее религиозным связям. Благодаря ансамблю гимн «Вера Наша» стал песней-символом и исполняется сейчас многими хорами и музыкальными коллективами по всей России и за рубежом.

Концерт, который пройдет 21 апреля в Vegas City Hall, будет посвящен выходу нового альбома ансамбля под названием «МужскIя пъсни». Программа концерта так же, как и программа самого альбома, будет составлена из народных песен России, Балкан и Кавказа в оригинальной аранжировке. Следуя традициям предков, музыканты продолжают развивать отечественное наследие и напитывают его новыми красками и смыслами, сообразуясь с сегодняшним днем. Концерт пройдет при участии «Царьград ТВ» и «Радио Вера».