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Концерт группы «Необарды»

Полина Французова
Общество
Концерт группы «Необарды»
Фото: АО «КРОКУС»

27 апреля «Необарды» представят свое музыкально-поэтическое шоу на сцене Vegas City Hall.

Как только ни называли этот квартет: и творческое объединение, и «лучшее последствие карантина», и передвижной мини-фестиваль авторской песни, и первый в мире бардовский бойз-бэнд. Но неизменно четверо успешных и самостоятельных авторов-исполнителей, оказываясь на одной сцене в рамках проекта «Необарды», дарят зрителям два часа чистого счастья, смеха и слез, музыкального эстетства и поэтической терапии.

Кто же такие «Необарды»? Ромарио — соединитель светлой лирики и интеллигентного юмора, обладатель премии «Золотой Граммофон» за шлягер «Москва-Нева». Паша Пиковский — голосистый поэт и брутальный лирик, покоритель «Чартовой дюжины» в 2021 году. Василий Уриевский — первый в мире хип-хоп-бард, звезда шоу «Главная сцена», ведущий актер Театра на Таганке. Павел Фахртдинов — сочинитель эпичных стадионных баллад под гитару, лауреат Грушинского фестиваля.

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