А красота не требует жертв: как быстро и недорого привести в порядок кожу и волосы

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7 апреля в России отмечают день косметолога. И как раз в разгар весеннего сезона пора взбодриться, забыть про авитаминоз и заняться собственным преображением. «Вечерняя Москва» узнала у врача Александры Ридель, как быстро, а главное, недорого привести в порядок свою кожу и прическу.

Первое, что нужно с делать — скорректировать домашний уход. Сезон стремительно меняется, зима подзатянулась, коже и волосам нужно дополнительное питание. Чтобы кожа была красивой и сияющей, я бы предложила добавить в домашний уход отшелушивающие маски на основе папайи и ананаса. Использование этих средств один раз в неделю избавит кожу от мертвых клеток, разгладит ее и выровняет. Стоимость таких масок очень демократична — от 250 рублей. Приобретая косметическое средство, обратите внимание на состав. Если у вас жирная и проблемная кожа, то вам подойдут такие компоненты, как цинк, каолин, сера, фруктовые экстракты. Они нормализуют работу сальных желез, которые работают более активно в летний период. А тем, у кого кожа сухая, нужны пантенол и аллантоин, которые обладают восстанавливающим и успокаивающим действиями.

Что касается профессиональной косметологии, то до середины апреля еще можно сделать химический пилинг. Например, поверхностный миндальный пилинг прекрасно обновит кожу без сильного шелушения. Что касается наших артистов: конечно, все наблюдаются у профессиональных косметологов, но без домашнего ухода полноценный эффект от процедур быстро сходит на нет. И в целом не надо думать, что волшебные уколы превратят вас в красавицу. Большинство полезных веществ имеет накопительный и постепенный эффект.

Екатерина Стриженова: мажем водоросли

Екатерина настоящая фанатка мезотерапии (сеанс инъекций с витаминным коктейлем — от 1500 рублей). А дома ведущая предпочитает делать разглаживающие маски из морских водорослей. Они бывают уже готовые и в виде порошка, который надо разводить водой. Их используют и для лица, и для тела. Стоимость маски — от 290 рублей за упаковку.

Ирина Климова: демократичная Корея

— Чтобы помочь моей коже восстановиться после зимы, я посещаю косметолога, делаю мезотерапию и плазмолифтинг, — рассказала актриса «Вечерке». — Обязательно, чтобы в составе инъекций была гиалуроновая кислота. Мой домашний секрет красоты — это ежедневное использование увлажняющих питательных масок (от 40 рублей за штуку) и спреев с пептидами (о 450 рублей).

Надежда Бабкина: только микротоки

Надежда Бабкина уверена, главный секрет хорошего тонуса кожи — это корректирующие массажи. А еще она прибегает к процедуре с микротоками, которая отлично разглаживает морщины и придает сияние лицу. Можно выложить 6 тысяч рублей за один комплекс, как Надежда, а можно найти домашний аппарат.

Татьяна Буланова: модный массаж

Главное правило певицы — смывать косметику и очищать кожу перед сном. Больше всего из процедур красоты певица любит калари — массаж, который делается по древней индийской методике: мастер разминает определенные точки на теле, втирая в кожу специальные масла. После массажа нужно сесть в паровую бочку и провести там некоторое время. Стоимость сеанса: от 3000 рублей.

Виктория Дайнеко: масла и коллаген

— Для поддержания тонуса кожи я ежемесячно делаю массаж лица (от 1500 рублей) у косметолога, он выводит лишнюю воду, и отеки уходят, — рассказала актриса «Вечерке». — Если говорить о ежедневных ритуалах красоты, то можно описать их словами: очищение, питание и увлажнение. В моем арсенале есть скрабы, эксфолиаторы, очищающие маски. Весной я использую витаминные сыворотки и питательные маски с маслами. Ну и, конечно, увлажняющий крем с коллагеном.

Валерия: и кубики льда

Валерия обычно пользуется комбинацией — пенка для умывания, тоник, сыворотка, увлажняющий крем. В качестве экстренной помощи коже она протирает лицо кубиками льда из отвара ромашки и других полезных трав, которые можно купить в аптеке — от 50 рублей за упаковку.

Ляйсан Утяшева: масочки спасают

Гимнастка любит пользоваться домашними способами ухода. Ляйсан регулярно делает себе маску для лица из кумыса, которая помогает избавиться от покраснений и сделать кожу сияющей. После съемок она всегда умывается травяным настоем из мелиссы, ромашки — это выравнивает тон кожи, делает ее гладкой.

Наталья Варлей: банька — наше все

Наталья Варлей в свои 76 лет выглядит великолепно. Причем артистка не раз говорила, что использует простые, но проверенные годами средства. А именно — поход в баню с дубовым веником и густую сметану, смешанную с морской солью. Это отличный пилинг и питательная маска в одном флаконе. Также актриса делает сметанные маски дома после снятия макияжа.

Саша Попова: просто добавь меда

— Пора уже готовиться к лету, поэтому сейчас я раз в две недели делаю обертывание с медом и водорослями (от 1500 рублей за сеанс), — рассказала «Вечерке» певица и бывшая солистка «Фабрики звезд». — Это помогает избавиться от лишних сантиметров на талии и бедрах. Дома умываюсь прохладной водой, очищаю и увлажняю кожу утром и вечером. И у меня есть домашний гаджет по уходу за кожей. Благодаря радиочастотам, которые проникают глубоко в кожу, он разглаживает морщинки и расслабляет мышцы. Стоит такой аппарат от 2000 рублей.

Эвелина Бледанс: больше петрушки

— Для поддержания красоты я постоянно использую маски с разными ингредиентами, — рассказала актриса «Вечерке». — Они могут быть тканевые (от 40 рублей за маску), гидрогелевые (от 80 рублей), силиконовые (от 150 рублей). В домашних процедурах использую природные ингредиенты. Например, летом, когда на грядке созревает клубника, я делаю маску на 15–20 минут из спелых и ароматных ягод. Нужно быть аккуратнее, так как в клубнике содержится кислота, которая обладает эффектом пилинга. Еще один секретный ингредиент — это сок петрушки, после него лицо просто сияет, его нужно наносить не только на лицо, но и на шею, так как там очень нежная и тонкая кожа и о ней нужно заботиться.