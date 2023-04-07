Готовы монолитные железобетонные конструкции здания детского сада в районе Чертаново Северное

Фото: Департамент строительства города Москвы

Завершено возведение монолитных железобетонных конструкций нового здания детского сада в районе Чертаново Северное, микрорайон ОПЖР. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— На финальной стадии — работы по устройству внутренних стен и перегородок, началась отделка фасадов здания, — отмечает глава ведомства.

Здание детского сада рассчитано на 125 детей. Площадь здания ДОУ составит 2249 квадратных метров. В учебном учреждении разместятся вестибюль, пост охраны, медицинский блок, групповые ячейки, кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал и служебные помещения. В каждой групповой ячейке будут своя раздевалка, игровая, спальня, санузел и буфет. Кроме того, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.

Фасады детского образовательного учреждения запроектированы по системе навесного вентилируемого фасада с облицовкой цветными керамогранитными плитами. В отделке фасада важную роль играют большие плоскости витражного остекления, придавая ему современный вид, а сочетание светлого и цветного керамогранита подчеркивает функциональную направленность здания.

— Также в этом районе сейчас идет строительство учебного корпуса на 300 мест. В здании будут оборудованы актовый зал, IT-полигон, библиотека с медиацентром, — отметил Рафик Загрутдинов.

Площадь здания учебного корпуса составит 5165 квадратных метров. Учреждение предназначено для учащихся 9–11-х классов.

Детский сад и учебный корпус возводятся в микрорайоне Северное Чертаново (экспериментальный жилой район Чертаново Северное), на участке между территориями конноспортивного комплекса «Битца» и Битцевским проездом.

— К детскому саду и учебному корпусу будет построена подъездная дорога от Балаклавского проспекта протяженностью 620 метров, — сказал Рафик Загрутдинов.