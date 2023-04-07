«Национальная лотерея» выпустила специальную серию билетов-открыток «Мечталлиона» к Пасхе

Фото: пресс-служба «Национальной Лотереи»

Скоро Пасха. Пока все закупаются мукой и формами для куличей, «Национальная лотерея» выпустила специальную серию билетов-открыток «Мечталлиона», приуроченных к тиражу, который состоится 16 апреля. Это еще одна приятная причина собраться всей семьей воскресным утром. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

На лицевой стороне открыток изображены пасхальные кролики в нежной серо-голубой гамме, а на оборотной — блок с тремя игровыми полями вместо одного, что повышает шансы на выигрыш.

— Пасха является традиционным семейным праздником, поэтому необычные открытки станут к ней прекрасным подарком, а праздничный розыгрыш, в котором можно выиграть от 100 миллионов рублей, будет отличным дополнением к семейному пасхальному утру, — отметили в пресс-службе «Национальной лотереи».

Фото: пресс-служба «Национальной Лотереи»

Пасхальная серия вышла ограниченным тиражом. Купить необычные билеты можно в клиентском центре лотереи в Москве (улица Кожевническая, 14) и в собственной сети точек продаж «Национальной лотереи», находящихся в столичных торгово-развлекательных центрах: «Облака», «Город Лефортово», «Город на Рязанке», «Вегас» Ашан, Ашан Пролетарский, «Тройка» Ашан, «Ладья», «Крылатский», «Северное Сияние», «Будапешт», а также в районных центрах «Киргизия» и «Байконур».

В Московской области билеты можно купить в торгово-развлекательном центре «Экватор», расположенном в Реутове.

Трансляция розыгрыша состоится 16 апреля в 9:20 на Первом канале.

Информация о правилах проведения лотерей под брендом «Национальная лотерея» и возможностях получения выигрыша доступна на сайте https://nationallottery.ru/

«Национальная лотерея» является новым брендом государственных лотерей, организованных Минфином России.

Лотереи под брендом «Национальная лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.

Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации.

Фото: пресс-служба «Национальной Лотереи»

Оператор лотереи: ООО «Спортивные лотереи».

Деятельность ООО «Спортивные лотереи» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».

О лотерее «Мечталлион»:

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи — до 29.08.2034 г.

ОГРН 5003133760

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