Храним память вместе: «Волонтеры Победы» начали подготовку к мероприятиям в честь 9 Мая

Анастасия Слепцова и Владимир Подольный на обучающем мероприятии в Общественной палате РФ для участников движения «Волонтеры Победы», которые будут в этом году сопровождать шествие «Бессмертного полка» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

«Волонтеры Победы» начали подготовку к акции «Бессмертный полк» и другим мероприятиям в честь 9 Мая. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, чему обучают добровольных помощников.

В большом зале Общественной палаты РФ звучат песни времен Великой Отечественной войны, на огромном экране — кадры кинохроники тех лет. Пространство заполняют молодые люди в фирменных бело-голубых футболках и толстовках — именно они будут обеспечивать волонтерское сопровождение акции «Бессмертный полк» в Москве. Всего в столице для этого задействуют 3000 добровольцев.

В ОП России собралось 250 человек, которые непосредственно будут координировать деятельность всего московского добровольческого корпуса «Бессмертного полка». Работа предстоит большая и очень ответственная. Москвичка Анастасия Слепцова стала куратором добровольческого движения в этом году.

— Я занимаюсь волонтерской деятельностью второй год, — рассказывает девушка. — Впервые участвовала в мероприятии в мае 2022 года, была тим-лидером, руководила группой из десяти человек. А сейчас я уже куратор, а значит, на мне лежит двойная ответственность.

В ходе подготовки ребята изучают историю добровольческого движения, освежают в памяти ключевые события Великой Отечественной войны, приобретают навыки межличностной коммуникации, учатся правильно реагировать в сложных ситуациях и грамотно их разрешать. А лично для Насти Слепцовой участие в «Бессмертном полку» — это дань уважения предкам, которые защищали Родину от фашистов.

— «Бессмертный полк» имеет огромное значение для всех нас. Эта неразрывная связь поколений помогает воспитывать тех, кто будет защищать страну сегодня, завтра, послезавтра. Когда дети, внуки, мамы, папы, бабушки, дедушки, тети и дяди идут все вместе в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих близких, это только сплачивает семьи, людей, — уверена Настя.

А накануне старта обучения волонтеры приняли участие во всероссийском субботнике — приводили в порядок после зимы памятники героям Великой Отечественной войны. К уборке присоединились и добровольцы из новых регионов России. Так, команда регионального отделения «Волонтеров Победы» из ДНР взяла под шефство мемориальный комплекс «Саур-Могила». Они убрали оттуда мусор, отмыли монументы и очистили именные таблички, посвященные героям, павшим в битве за Саур-Могилу, когда Донбасс освобождали от немецко-фашистских захватчиков. А в ЛНР волонтеры вышли на субботник на территории кладбища у мемориала «Острая могила». По словам регионального руководителя движения в ЛНР Филиппа Дробиняка, субботник занимает важное место в организации мероприятий, посвященных Дню Победы.

— Очень радует, что мы как волонтеры можем помочь сохранить память о героях и событиях Великой Отечественной войны. Мы с ребятами убрали территорию от мусора, подкрасили некоторые части, в общем, обновили эти священные для нас места. Хорошо, что молодежь участвует в таких мероприятиях, не забывает, какие события происходили на этой земле, и совместными усилиями благоустраивает их для нынешних и будущих поколений, — говорит Дробиняк.

Людмила Горелова, тоже помогавшая приводить в порядок мемориальный комплекс, рассказала «ВМ», что еще до вступления в «Волонтеры Победы» всегда старалась принять участие в аналогичных акциях.

— Так я могу внести больший вклад в общее дело сохранения памяти о наших погибших, о героях нашей земли, — уверена она.

В апреле активисты движения подвели итоги всероссийского конкурса «Послы Победы». Лучшие из лучших, 100 добровольцев из 81 субъекта страны, с 6 по 10 мая примут участие в организации ключевых событий празднования 78-й годовщины Великой Победы в Москве. В этом году впервые финалистами стали добровольцы из новых субъектов. Вместе с представителями других регионов страны они помогут в проведении парада Победы на Красной площади.

От Луганской Народной Республики в Москву отправится Егор Акимцев. В своей заявке он написал про своего прадедушку, который участвовал в Великой Отечественной.

— Его звали Герасимов Николай Иванович, — рассказывает Егор. — Он был капитаном 705-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии. Когда ему было 17 лет, он сбежал на фронт, прошел курсы младшего офицерского состава, сражался на Воронежском фронте, не давая врагу подобраться к Москве. В 1942-м был тяжело ранен в голову, контужен. Его сочли мертвым и похоронили в братской могиле. Матери отправили похоронку. К его счастью, могила оказалась неглубокой, тела лишь присыпали землей. На следующий день местные жители, придя на место сражения, услышали стон и откопали прадеда, а потом сумели отправить его в госпиталь.

Напомним, что генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая. Как ранее сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, на Красную площадь выйдут около 10 тысяч человек и 125 единиц боевой техники. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принимаются усиленные меры для обеспечения безопасности участников и зрителей, каких-либо изменений в планах проведения парада нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Занко, председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы»:

— Мы дали старт обучению волонтеров по всей стране, которые будут помогать сопровождать мероприятия во время празднования Дня Победы. Сегодня нас в зале человек двести, а по всей стране будут помогать 200 тысяч добровольцев. И вот эта история, историческая память — наша миссия, чтобы ее перенять и потом передавать будущим поколениям. «Бессмертный полк» проходит не только в России, но и в других странах по всему миру. Людей, которые занимаются этим, тоже стоит отметить и сказать, что они сохраняют память о том, что сделали наши предки — принесли Победу в Великой Отечественной войне. И мы храним и проводим все эти мероприятия именно для памяти о них.

СПРАВКА

Участником конкурсного отбора «Послы Победы» мог стать гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет, который занимался волонтерством в течение года. В конкурсе приняли участие более 2000 человек. Участники снимали видео, в которых нужно было ответить на два вопроса: «Что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе?» и «Почему именно я должен стать победителем Всероссийского конкурса «Послы Победы»?». Также нужно было написать, как отразились события Великой Отечественной войны на их семье.