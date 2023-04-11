Детскую поликлинику с травмпунктом откроют в районе Бирюлево Восточное

Фото: Департамент строительства города Москвы

Детская поликлиники на 320 посещений в смену с травмпунктом откроется в районе Бирюлево Восточное по адресу улица Лебедянская, владение 33.

— Поликлиника готова на 70 процентов. В здании идут отделочные работы и монтаж инженерных систем, — сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Строительство идет в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник. Фасады здания выполнят из стеклофибробетона, панели будут двух типов — с рельефом и гладкие. Общее цветовое решение фасадов будет соответствовать стандарту московских поликлиник. Яркий акцент фасадов будет на входной группе: козырек и стены окрасят в салатовый, также этот цвет используют в небольшом количестве на окнах центрального фасада. Внутренние помещения: стойки регистрации, вывески, указатели, зоны ожидания, кабинеты врачей также выполнят в едином цветовом стиле. Продумана навигация, подача информации, даже цвет — в детских поликлиниках это радостный салатовый. Вход в поликлинику с детьми, имеющих симптомы инфекционных заболеваний, организуется через приемно-смотровой бокс, который оборудован для приема детей на инвалидных колясках.

Медицинское учреждение оснастят более 700 единицами современного оборудования. На первом этаже будет расположен травмпункт, а также вестибюль и зона приема анализов. На втором этаже разместятся педиатрическое отделение, кабинеты здорового ребенка и зоны профилактики. Третий этаж предусмотрен для врачей-специалистов, а также кабинетов лучевой и функциональной диагностики. Четвертый — для клинико-диагностической лаборатории и отделения реабилитации. На пятом этаже будут расположены административные помещения.

Для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — добавил Рафик Загрутдинов.