Шансы равны нулю: ВСУ сильно преувеличивают свои возможности

Расчеты РСЗО «Смерч» готовятся нанести удар / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Масштабное наступление украинских войск начнется в ближайшие недели, заявил в понедельник, 10 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, на что может рассчитывать противник.

Евгений Пригожин отметил, что недооценивать силы ВСУ нельзя:

— У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава.

Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев поясняет:

— Да, Украина готовит наступление. Вероятнее всего — с выходом к Мелитополю и Мариуполю, с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Велика вероятность, повторится сценарий сентября прошлого года, когда ВСУ наступали сразу на нескольких участках. И главный удар — на юге — у них провалился. А вот отвлекающий — на Харьков — удался. У ВСУ для наступления нет ни 200-, ни тем более 400-тысячного резерва. Мощные резервы были, они их готовили в тылу. В том числе — в Польше и Великобритании. Но немалую часть этих резервов им пришлось «сжечь» сначала в Соледаре, а потом в Бахмуте — в попытках удержать фронт. Сейчас, по самым оптимистичных подсчетам, у Украины есть 120 тысяч бойцов резерва. Скорее всего, даже меньше.

Политолог Григорий Савельев тем не менее убежден: наступление будет.

— Украину гонят в «наступ». Уже семь месяцев она никаких успехов не демонстрирует, а только сдает города, — поясняет эксперт. — И западным кураторам, которые Украине активно помогают, нужно понять одну вещь — «в коня корм» или «не в коня корм». Если наступление будет иметь хоть какой-то успех, США увеличат помощь и заставят сделать то же европейцев. Если успех будет более ощутимым, в войну вступит Польша — чтобы разделить лавры победителя и заодно получить от Украины плату за помощь — западные территории «незалежной». Если же наступление провалится — а это самый вероятный сценарий, — США начнут с Россией переговоры о мире. Ведь им не нужен проект, вложения в который не отбиваются. В общем, на предстоящее наступление Зеленский ставит все. Для него это ситуация «пан или пропал».