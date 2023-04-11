Вакансии на любой вкус: как работает столичная службы занятости

Директор столичной службы занятости Андрей Тарасов пригласил москвичей, которые ищут работу, на Всероссийскую ярмарку вакансий. Также он рассказал о востребованных специальностях на рынке труда и возможностях флагманских центров «Моя карьера» и «Моя работа» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Москве 14 и 15 апреля. Во вторник, 11 апреля, директор столичной службы занятости Андрей Тарасов рассказал о текущей ситуации на рынке труда.

Сразу на пяти крупных городских площадках десятки работодателей предложат москвичам актуальные вакансии.

— Наши партнеры из промышленной отрасли, ИТ, сферы услуг, транспорта и логистики, торговли и банковского сектора представят тысячи вариантов трудоустройства как для опытных, так и начинающих специалистов: студентов и выпускников колледжей и вузов, а также для самозанятых горожан, — отметил Андрей Тарасов.

По его словам, в течение всего нескольких дней участники смогут комплексно подготовиться к трудоустройству — составить конкурентоспособное резюме, научиться проходить собеседования и получить приглашение на работу.

— При этом на мероприятии мы сделаем акцент не только на помощи в адресном оперативном трудоустройстве, но и на планировании профессионального пути соискателей, — добавил он.

Ситуация на рынке труда, уточнил директор службы занятости Москвы, сегодня благоприятная.

— Уровень безработицы составляет сегодня 0,37 процента — мы вернулись к допандемийным значениям, что не может не радовать, — сказал он.

Центры занятости предлагают более 400 тысяч вакансий по самым разным специальностям. В то же время, уточнил Андрей Тарасов, особый спрос на специалистов отмечается в столичном промышленном секторе.

— Уровень зарплат на заводах и фабриках для соискателей без опыта работы и специализированного образования, например сборщика, начинается от 40 тысяч рублей — с одной стороны, немного, но в то же время есть возможность карьерного роста и увеличения дохода, — пояснил он. — А квалифицированные сотрудники могут получать и более 150 тысяч рублей в месяц.

Не сбавляют обороты и сферы торговли и услуг, которые тоже активно набирают персонал. Требуются и ИТ-специалисты. Андрей Тарасов также отметил важную роль переподготовки и обучения для безработных.

— Одной из площадок Всероссийской ярмарки вакансий станет центр «Профессионал» — там мы сделаем акцент на получении дополнительного образования, — сказал директор службы занятости.

Участие в ярмарке вакансий планирует принять москвичка Мария Киселева. Она несколько лет была в декретном отпуске, до этого работала в системе образования.

— Хочу сменить сферу деятельности, поэтому обратилась в «Мою карьеру» за консультацией, — сказала она.

Марии очень понравился формат работы центра.

— Помогают не только лучше узнать себя, но и составить резюме, могут направить на обучение, тренинги, — добавила москвичка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Клиентам центра «Моя карьера» предлагается 325 авторских образовательных программ. Комплекс услуг службы занятости населения Москвы по сопровождаемому трудоустройству повышает шансы найти работу на 30 процентов. С 2019 года в профориентационных проектах для подростков приняли участие более 10 тысяч ребят старшего школьного возраста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Рынок труда столицы демонстрирует устойчивость. С начала 2023 года число нетрудоустроенных граждан снизилось на 1,3 тысячи человек, или на 4,5 процента. Санкции и уход зарубежных компаний с отечественного рынка дали толчок для развития импортозамещения, прежде всего в сфере промышленности и ИТ-отрасли. Многие предприятия стали использовать разработки и товары, произведенные в России и дружественных странах, это привело к расширению штата.