Москвичи, оплачивающие проезд на городском транспорте с помощью телефонов, могут экономить

Фото: Предоставлено пресс-службой платежной системы

С 1 по 31 марта москвичи и гости столицы, оплатившие проезд в городском общественном транспорте картой «Мир», загруженной в смартфон и по биометрии, сэкономили порядка 30 миллионов рублей. Количество оплат проезда на городском транспорте с помощью телефона за этот период выросло почти в 1,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир».

— Мы проводим акции в общественном транспорте столицы регулярно и видим, что наши предложения каждый раз пользуются большим спросом. Так, только с 1 марта пассажиры общественного транспорта, расплачиваясь картой нашей платежной системы в смартфоне и по биометрии, сэкономили на поездках порядка 30 миллионов рублей. За этот месяц выросло и число оплат с помощью телефона — примерно в 1,5 раза, — пояснила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы Мария Точилова.

И действительно акция национальной платежной системы пришлась по душе многим москвичам и гостям столицы. Еще бы! Те, кто загрузил в свой смартфон карту российской платежной системы и оплачивал с помощью телефона каждый свой проезд, уже тогда заметили, что с 1 марта проезд во всем городском транспорте заметно подешевел. Платежная система возвращала пассажирам по 10 рублей в виде кешбэка с каждой оплаты проезда картой, загруженной в смартфон, или через биометрию.

Ездить на городском общественном транспорте с выгодой для себя москвичи и гости столицы могут до 30 июня 2023 года. Акция на оплату телефоном по карте «Мир» распространяется на проезд в столичном метро, по МЦК, МЦД (D-1, D-2), а также во всем наземном городском общественном транспорте — электробусах, автобусах и трамваях.

Выбрать дешевый вариант проезда на городском транспорте можно, предварительно загрузив карту отечественной платежной системы в свой смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты.

Для того чтобы получить кешбэк за проход по биометрии в Московском метрополитене и на МЦК, банковскую карту национальной платежной системы следует заранее привязать в профиле приложения «Метро Москвы».

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы предлагаем нашим пассажирам самые выгодные условия для оплаты проезда. Вместе с платежной системой «Мир» мы запускаем уже восьмую акцию в городском транспорте. Пассажиры получат кешбэк 10 рублей при оплате проезда по карте с помощью смартфона или по распознаванию лица. Стоимость одной поездки по биометрии с учетом акции составит всего 36 рублей — рекомендую всем попробовать этот удобный сервис, — отметил ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

По словам представителей платежной системы «Мир», кешбэк 10 рублей вернется буквально в течение нескольких минут после совершения оплаты за проезд на ту же карту, которая была привязана в Pay-сервисе или в приложении «Метро Москвы». При этом не имеет значения, в каком банке или регионе выпущена национальная карта. В акции участвуют любые карты платежной системы, за исключением карт на пластиковом носителе.

С полными правилами предоставления кешбэка от платежной системы можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Информацию о подключении карты к мобильным Pay-сервисам можно найти на сайте www.mironline.ru или обратившись в банк, выпустивший карту.