Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

20 апреля Православная церковь чтит память мученика, диакона Руфина, мученицы Акилины Младшей и с ними двести воинов, пострадавших за Христа.

Когда святого Руфина посадили в темницу, дева Акилина приходила к пленнику и заботилась о нем, за что была взята под стражу. Находясь в темнице, проповедями и чудесами, святые Акилина и Руфин обратили в христианство 200 воинов, но все они были преданы мечу.

На Руси было поверье, что на Акулину, 20 апреля, просыпаются после зимы русалки. Женщины шли в этот день к водоемам и приносили им дары: оставляли на берегу или бросали в воду полотенца, а также старые, но чистые сарафаны и рубашки.

Они верили, что русалки будут благодарны за подарки и летом не станут причинять вреда людям. В народе верили, что русалками становились утопленницы или незамужние девушки, особенно посватанные невесты, которые умерли до свадьбы, а также девушки и девочки, умершие на Русальной неделе (седьмая неделя после Пасхи).

Наши предки также верили: чтобы обезопасить себя от русалок, нужно брать с собой в дорогу веточку полыни — те ненавидят запах этого растения. «Полынь иль петрушка?» — задаст при встрече вопрос русалка.

Если сказать «петрушка», русалка засмеется: «Ты моя душка!» — и защекочет путника насмерть. Если же сказать «полынь», русалка в ярости вскрикнет: «Сам ты сгинь!» — и не причинит вреда.

Очень важны сны в ночь с 19 на 20 апреля. Сновидения могут быть интересными и насыщенными событиями, их желательно запомнить. После пробуждения запишите сон — так вы не потеряете важных деталей. При толковании ночных грез вы найдете ответ на вопрос о своей будущей профессии и ключ к благополучию.

Приметы погоды:

На 20 апреля дождь в утро — жди много малины летом.

Если ночью небо звездное — лето грибное будет.

Именины отмечают: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.