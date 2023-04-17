Обыкновенный террор: переход к тактике диверсий — признак ослабления возможностей Украины

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украина перешла к тактике террора. На приграничные российские территории постоянно совершаются набеги, гибнут мирные люди. В Санкт-Петербурге взорвали военкора Владлена Татарского. Чего еще можно ожидать от киевского режима? Станет ли терроризм новым оружием массового использования? Что мы можем противопоставить тактике террора? Эксперты считают, что есть варианты неожиданных и асимметричных ответов на террористические атаки со стороны Киева.

Чаще всего нападают на Брянщину. Беспилотники атакуют то здание полиции, то военкомат, то местные администрации. Недавно диверсионные группы проникали в села Любечане и Сушаны: убили двоих мужчин, ранили 10-летнего мальчика Федю. Он чудом выжил, да еще и спас двух девочек. Второго апреля — взрыв в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге. Что происходит?

«Воюют» тем, что есть

— Терроризм всегда был и остается оружием слабых. Если у нас нет сил и средств на полномасштабную войну, будем воевать малыми силами, «из-за угла». Типичные примеры — атаки на советские войска афганских моджахедов и чеченских боевиков — на части российских «федералов», — рассказывает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Киев сегодня не в состоянии организовать ни давно обещанное наступление, ни даже эффективную оборону Артемовска: фронт сыпется.

При этом, как пояснил эксперт, для информационной войны Киева это не так уж и важно.

— Если мы не показываем «перемогу» в Артемовске или в наступлении на Крым, значит, нужно показать ее где-то еще. При правильной медийной подаче любой успех можно масштабировать до невиданных пределов. Поэтому короткий, в несколько часов, рейд диверсионной группы в Брянскую область подается как «война на территории противника», — пояснил Земцев. — Это не военная, а сугубо информационная операция.

По мнению эксперта, атаки диверсантов будут только усиливаться. Причем именно на Брянскую область.

— Главная причина — в лесистой местности на границе, где ДРГ — диверсионно-разведывательную группу — сложнее заметить. Плюс со дня на день здесь появится «зеленка», и скрываться будет еще проще, — пояснил Земцев. — Украинцы будут пытаться повторить тактику своего сентябрьского наступления — когда боевики садятся на джипы с открытым верхом и пулеметом и быстро на нем несутся. Как на тачанке в Гражданскую войну.

Террор также имеет цель запугать местное население, создать гнетущую атмосферу, считает политолог Григорий Савельев.

— Обратите внимание: террористические атаки на приграничные районы усилились сразу после того, как местные губернаторы отчитались о неприступности границы и лично проинспектировали защитные сооружения. Например, линии «зубов дракона» — бетонных пирамид, соединенных цепями, — рассказывает эксперт. — Но и для диверсионно-разведывательных групп, и уж тем более для беспилотников эти сооружения не помеха, чем и пользуются террористы.

Используют местных «иуд» Эксперты обращают внимание: Киев всячески открещивается от терактов, в которых гибнут мирные жители, — например, убийств Дугиной и Татарского.

— Власти Украины делают заявления о неких «местных разборках», к которым они якобы не имеют ни малейшего отношения, — пояснил Григорий Савельев. — На самом деле они просто вербуют террористов из «пятой колонны», сохранившейся в России. Дарья Трепова, обвиняемая в теракте, например, в свое время ходила на протестные митинги. Также, по данным Следственного комитета России, к организации теракта в Питере была привлечена агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального.*

Кстати, вероятным куратором теракта, который давал указания Треповой, следствие считает бывшего сотрудника «МБХ Медиа» Романа Попкова. Он с 2014-го живет на Украине и с прошлого года ведет сразу несколько телеграм-каналов, где призывают к вооруженной борьбе против властей России, одобряют различные диверсии внутри страны, освещают действия так называемого Русского добровольческого корпуса — подразделения внутри ВСУ, состоящего из неонацистов и прочих отмороженных радикалов, сбежавших из страны.

— Давайте признаем две очевидные вещи. Первая — в России до сих пор есть проукраински настроенные граждане. Не все они уехали. Ктото тихо живет, представляя собой, по сути, «спящую» агентуру противника, — рассуждает Андрей Земцев. — Второй момент: агентам СБУ не так уж сложно проникать на нашу территорию — например, с беженцами, им очень просто мимикрировать под россиян. Внешне мы с украинцами друг от друга не отличаемся, по-русски большинство граждан этой страны не просто говорят, но даже и без акцента. Таким образом, исполнители для новых терактов, безусловно, есть.

Эксперты сходятся во мнении: у террористов будет три главных цели. Первая и главная — известные в медийном плане личности, активно поддерживающие СВО.

— Вспомните: этим летом СБУ наняла подмосковных «братков», чтобы те расправились с российскими журналистами — Владимиром Соловьевым и Маргаритой Симоньян. Затем кто-то попытался взорвать автомобиль главы совета директоров патриотического медиаресурса «Царьград» Константина Малофеева.

— Попытки убить известных людей будут продолжаться. Сегодня и в Москве, и во всех регионах России есть агентура СБУ, — уверен почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. — Очевидно, что СБУ составила список, и они четко по списку «работают». Вторая цель террористов — чиновники на присоединенных территориях. Здесь, увы, счет идет на десятки. Летом в Херсоне взорвали автомобиль врио начальника дежурной части ГИБДД майора Снешина, убили заместителя военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Ковалева, главу администрации Новой Каховки Виталия Гура, пытались отравить главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо.

— Тут два главных резона. Первый — запугать руководство новых территорий, чтобы дезорганизовать работу. Второй — показать местному населению, чем может грозить сотрудничество с русскими, — пояснил Григорий Савельев.

Третья цель терактов, как считает Андрей Земцев, — критическая инфраструктура на территории России.

— Обратите внимание: они бьют главным образом по газо- и нефтепроводам, газораспределительным подстанциям. Цель — создать максимальное неудобство для местного населения, которое может потерять доступ к ресурсам, и одновременно ослабить экономику РФ, — пояснил Андрей Земцев.

Военный эксперт Владислав Шурыгин убежден: атаки имеют еще и чисто военные цели.

— В Брянской области, например, они пытаются спровоцировать российское командование на крупную войсковую операцию — чтобы отодвинуть границы Украины, с которой заходят диверсанты, подальше от России, — убежден Владислав Владиславович. — Но чтобы эту операцию провести, необходимо отвлечь много сил и тем самым ослабить участок фронта в том месте, где ВСУ готовят наступление.

Чем ответить убийцам?

— Давайте различать террор и военные диверсии. Диверсии — это нападение либо на военных, либо на гражданские объекты, которые в военных действиях задействованы. Например — на железную дорогу, — пояснил замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. — А вот теракты — это другое. Они направлены на мирных жителей и носят устрашающий характер. Украина устраивает главным образом не диверсии, но акты терроризма. И в ответ на них мы можем либо мстить, устраивая нечто похожее, либо вести профилактику — чтобы терактов не было.

Лучшее средство профилактики — это «рецепт генерала Судоплатова». А именно — физическое уничтожение террористов.

— Сначала — непосредственных исполнителей. Затем — организаторов. А потом — идейных вдохновителей, — пояснил Владимир Леонидович. — Когда террористы, занимающие эти три ступени, поймут, что рано или поздно за ними «придут» — как пришли за Бандерой и Шухевичем, они как минимум сбавят обороты. Или вовсе откажутся от тактики террора.

Сергей Марков, директор Института политических исследований, считает, что «рецепт генерала Судоплатова» — это обезболивающее. Оно лишь снимает симптомы, но не лечит болезни.

— Сейчас их наблюдается как минимум две. Первая — это само террористическое государство Украина. Пока оно есть, теракты будут продолжаться — сколько бы террористов мы ни уничтожили. Всегда новые найдутся. Скажу больше: даже если Украина как государство перестанет существовать, теракты продолжатся, хотя, конечно, и в куда меньшем масштабе — потому что у организаторов не будет мощной государственной поддержки, — рассуждает Сергей Александрович. — Вторая болезнь, которую придется лечить, — это огромное число либералов: реальных патентованных русофобов, среди которых украинские спецслужбы вербуют агентов. Эти люди искренне убеждены, что Россия идет не по тому пути, что Запад — средоточие всего самого хорошего, светлого и правильного, даже если организует теракты. Ведь так он просто «борется с режимом». Нам нужно не только признать, что люди, подобным образом рассуждающие, у нас есть, но и начать их «мировоззрение» эффективно развенчивать. Нужно начать реально работать с молодежью. Зайдите сегодня в любой московский вуз, поговорите со студентами. Огромная часть из них, мягко говоря, не патриоты. Со временем они вырастут, сделают карьеру...

Григорий Савельев резюмирует:

— Украине выгодно продолжать террор. Во-первых, он позволяет малыми средствами достигать большого медийного эффекта. Во-вторых, Запад эту политику не только не осуждает, но и всячески поддерживает. Но мы можем ответить — расширив географию «ударов возмездия» и включив в нее, скажем, ряд правительственных зданий. Начать можно с СБУ и ГУР — главного управления разведки.

ХРОНИКА

Украина использует тактику диверсий и террора с первых месяцев военных действий.

2 мая 2014 года «патриоты Украины» устроили пожар в одесском Доме профсоюзов — загнав туда участников «антимайдана». В огне погибли 42 человека.

7 марта 2015 года автомобиль одного из видных командиров ДНР Алексея Мозгового подорвали, но он остался жив. Однако уже 23 мая его расстреляли в автомобиле.

16 октября 2016 года Арсена Павлова (позывной Моторолла) взорвали в лифте дома.

8 февраля 2017 года командира ДНР Михаила Толстых (позывной Гиви) взорвали прямо в расположении части: это сделала украинская диверсантка.

31 августа 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка в результате теракта был убит глава ДНР Александр Захарченко.

22 февраля 2022 года в Донецке совершено покушение на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Был ранен мирный житель.

20 августа 2022 года в результате подрыва автомобиля погибла Дарья Дугина — журналистка, политолог, дочь философа Александра Дугина.

16 сентября 2022 года в результате теракта погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его зам Екатерина Стегленко.

2 апреля 2023 года в кафе «Патриот» подорвали военкора Владлена Татарского.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Есть все основания утверждать, что в подготовке диверсий и терактов на территориях Российской Федерации задействован потенциал третьих стран — западных спецслужб.

Пора перенимать израильский опыт

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, политолог:

— Украина идет на диверсии и теракты по одной простой причине — она слаба. Если у тебя есть силы уничтожить противника на поле боя и войти в его столицу, ты на терроризм отвлекаться не станешь. И чем меньше будет оставаться у Украины сил, чем больше она будет выдыхаться, тем активнее станет переходить к такой вот «партизанщине». Чем Россия на нее может ответить? Первое и главное — эффективная работа спецслужб. Я уверен, что сейчас совершается ничтожное число терактов — от тех, что Украина планировала и планирует. Второе — важен эффективный информационный ответ. После каждого теракта нужно на всех доступных нам площадках повторять: Украина — государство-террорист. Вот факты. Сейчас эти разговоры не имеют ни малейшего значения: Украину продолжат поддерживать. Но когда киевский режим рухнет, многие вспомнят: а ведь русские нам говорили, что против них воюют террористы. Значит, они боролись с плохими. Для построения нового мира — а он так или иначе, но будет построен — это знание важно.

Третий момент: необходимы «удары возмездия». Тут можно взять на вооружение довольно эффективную израильскую практику. Израиль, если его граждане попадают к террористам, даже готов выкупать их из плена. Но потом — находит террористов в любой точке земного шара и уничтожает. Все строго по Ветхому Завету — «око за око, зуб за зуб».

С украинскими террористами нужно поступать так же. Тем более что и организаторов, и исполнителей терактов спецслужбы «вычисляют» очень быстро. А некоторые исполнители даже сами себя называют — выкладывая, например, свое фото из захваченного брянского села. Если такие люди начнут гибнуть, прыти у террористов, я думаю, резко поубавится.

*— Признан экстремисткой организацией на территории РФ.