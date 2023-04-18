На помощь пациентам в столичных больницах приходят социальные координаторы

Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Поддержать пациентов, которым нужна немедицинская помощь — важнейшая задача социальных координаторов. По запросу врачей или при самостоятельных обходах и личных беседах специалисты находят тех, кому во время госпитализации или после выписки не обойтись без адресной поддержки. В первую очередь обращают внимание на людей старшего возраста.

Как только пожилые люди попадают в больницу им сразу может потребоваться участие социального координатора. Чаще всего врачи просят установить личность человека или найти родственников экстренно госпитализированных людей. Некоторые пациенты поступают по скорой помощи без сознания и личных вещей, другие не могут вспомнить, кто они и как попали в больницу. Одну пожилую женщину скорая доставила в реанимацию с улицы. При себе у пенсионерки ничего не было — ни документов, ни телефона. Сама пациентка ничего не помнила. После перевода в палату социальные координаторы побеседовали с женщиной, и она смогла вспомнить имя своего сына и место его работы — один из ВУЗов нашей страны.

— Мы не стали пренебрегать этой информацией и сразу зашли на сайт института, в перечне преподавателей увидели человека с указанным именем. Позвонили на кафедру и действительно нашли там сына нашей пациентки, сообщили, что его мама находится в больнице. Мужчина был сильно взволнован исчезновением родного человека и благодарил за хорошие новости. В тот же день он приехал в больницу. В решении наших задач, порой непростых, важна каждая деталь. Рады, когда ситуация разрешается благополучно, и пациенты попадают домой под опеку близких, — говорит Татьяна Макаренко, старший социальный координатор городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича.

После операции или перенесенного заболевания пациенту может быть сложно самостоятельно справляться с элементарными бытовыми вопросами. Социальные координаторы не оставят человека одного в беспомощном положении. Однажды в травматологическое отделение попала пожилая пациентка с переломами ребер и бедра. Бабушка упала на собственной кухне, зацепившись за коврик. После операции она могла только лежать. Женщина жила совсем одна, из близких — лишь подруга, которая не имела возможности всецело посвятить себя заботе. Врачи были уверены, что через пару месяцев пациентка встанет на ноги, но все понимали, что без ухода после выписки она не справится самостоятельно.

— Мы пригласили в больницу социального инспектора, в разговоре с пациенткой он выяснил, какие есть ограничения в самообслуживании и определил, чем необходимо помочь. В день выписки координаторы заказали транспорт, помогли собрать вещи. В дороге женщину сопровождала подруга, а дома уже встретил социальный работник, который взял на себя часть домашних обязанностей и заботу о подопечной. Когда пенсионерка покидала больницу, она улыбалась и благодарила нас за внимание. Почувствовав заботу и доброе участие, женщина успокоилась. Теперь она найдет в себе силы для восстановления, — делится Елена Доронина, старший социальный координатор городской клинической больницы имени С.С. Юдина.

Бывает так, что помощь специалистов конкретному человеку может иметь продолжение. Недавно координаторы помогли одной московской семье. В больницу поступил мужчина с инвалидностью. За ним с детства ухаживала мать-пенсионерка. Пожилая женщина призналась, что уже не в силах ухаживать за лежачим сыном. Благодаря координаторам, после лечения мужчину удалось определить в стационарное социальное учреждение, где он получает должный уход, а у матери появились надежды, что сын окрепнет. Но вскоре она снова позвонила.

— Голос был очень взволнован, женщина плакала и просила помочь. Оказалось, что мама уже бывшего пациента сама попала на скорой в нашу больницу. Она получила первую медицинскую помощь, а дальше требовалось лечение в специализированной клинике. Пациентка была настолько растеряна, что не могла сама сориентироваться, что делать. К ней в палату пришли социальный координатор и психолог. В доверительной беседе получилось успокоить пациентку. Женщина уехала со спокойной душой, а нам было приятно понимать, что пациенты доверяют нашей службе. Операция прошла успешно. Мама продолжает навещать сына в социальном стационаре. Самое важное, что теперь она может уделять время собственному здоровью, — рассказывает Татьяна Федоренко, старший социальный координатор городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева.

Социальные координаторы в больницах оказывают всестороннюю поддержку нуждающимся пациентам с момента госпитализации и до самой выписки. Они берут на себя большую часть немедицинских вопросов и освобождают время врачей для лечебных процессов. Главное — помочь человеку найти ресурсы, чтобы вернуться к максимально полноценной жизни.