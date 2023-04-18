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Социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» продолжает исполнять мечты юных москвичей

Павел Гриднев
Общество
Социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» продолжает исполнять мечты юных москвичей
Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Дети-сироты, ребята с инвалидностью, подростки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в анкетах на сайте проекта «Давай ДруЖИТЬ!» рассказывают о профессиях, которые их заинтересовали, о своих увлечениях и мечтах. Любой житель столицы может откликнуться и исполнить заветное желание.

Вера мечтает стать психологом

Вера — добрая, отзывчивая и общительная девушка, уже несколько лет посещает занятия в филиале «Сокол» семейного центра «Сириус». Увлекается творчеством, любит видеоигры, углубленно изучает английский. У нее есть цель — помогать людям. Вера мечтает стать психологом.

Исполнить желание решил психолог-консультант Вячеслав Засимов. Он провел для девушки мастер-класс, где рассказал о профессии, поделился интересными историями из практики, ответил на все вопросы и дал рекомендации по подбору литературы.

— Участие в проекте стало подарком и для меня. Приятно видеть, как молодые люди, такие яркие и целеустремленные, интересуются психологией, идут к своей мечте. Уверен, Вера будет расширять знания и только укрепится в желании развиваться, поступит в университет и вскоре станет квалифицированным специалистом, — рассказал Вячеслав Засимов.

Вячеслав провел тренинг по развитию эмоционального интеллекта, в котором приняли участие и другие подростки, занимающиеся в семейном центре «Сириус». Ребята выполняли упражнения, тренировались определять и выражать эмоции. В завершение встречи дети поучаствовали в веселой викторине.

— Это здорово — иметь возможность пообщаться с настоящим профессионалом в такой непринужденной обстановке. Теперь понимаю, как надо вести психологические тренинги, уверена, когда-нибудь проведу такое занятие и сама, — поделилась впечатлениями Вера.

Социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» продолжает исполнять мечты юных москвичей Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Мир театра. Исполнилась мечта Маргариты

Маргарита — активная и ответственная девочка из многодетной семьи, недавно начала заниматься волонтерством и театральным искусством. Сочиняет собственные рассказы и представляет, как однажды ее произведения покажут со сцены. Давняя мечта — узнать, как организована работа театра, познакомиться с настоящим режиссером.

Заветное желание девочки исполнил муниципальный депутат столичного округа Ясенево Максим Жарков. Экскурсия прошла в Новом театре. Актеры и художественный руководитель Эдуард Бояков открыли для Маргариты многие тайны и секреты, которые хранятся за кулисами.

— Все прошло потрясающе, удалось увидеть театр изнутри. Сцена, пространства, репетиции, залы. Впечатлений было море у всех участников. Самое главное — удовольствие от человеческой теплоты и искренности. Ведь это так просто — подарить искру ребенку. И может, именно из нее разгорится живой огонь интереса к будущей профессии, к искусству, — рассказал Максим Жарков.

Социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» продолжает исполнять мечты юных москвичей Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

На мечту Маргариты откликнулись и сотрудники «Ведогонь-театра». Антон Васильев, артист и режиссер профессионального зеленоградского театра, рассказал юной воспитаннице о жизни закулисья.

Маргарите показали, где артисты готовятся к выходу на сцену, как выглядят их гримерные. Она увидела сцену с непривычного ракурса — из галерей и лож осветителей. После экскурсии девочка посетила репетицию спектакля «Горка», узнала, как проходит рабочий процесс.

— Режиссер — это профессия возрастная. Важно, чтобы постановщику было что рассказать, а для этого необходим жизненный опыт. Я получил режиссерское образование в 28 лет, но только с возрастом понял настоящую суть этой работы, — рассказал Антон Васильев.

На вопрос, что интересного узнала девочка на экскурсии, она ответила: «Оказывается, актеров на сцену приглашает помощник режиссера, каждый участник спектакля слышит его через колонки, находящиеся в гримерных. Но больше всего понравилось подняться под самую крышу! Пол там устроен необычно, чтобы тросы конструкций свободно поднимали декорации или людей. А еще оттуда можно сыпать, например, снег! Удивительно, как много в себе таит, на первый взгляд, обычный театр, — поделилась впечатлениями Маргарита.

Мастер-классы по игре на гитаре

Анастасия и Елизавета, воспитанницы семейного центра «Сириус», совершенно разные девушки. У каждой свои увлечения, взгляды и интересы. Одна любит читать классические литературные произведения, а другая — отлично рисует и занимается вокалом. Но кое-что общее у них есть — мечта научиться играть на гитаре.

Исполнить заветное желание девочек-подростков вызвалась Лилия Федотова. Женщина хоть и не профессиональный гитарист, но закончила музыкальную школу. Предложила провести мастер-класс не только для Насти и Лизы, но и для других ребят в семейном центре.

— Занятие подарило незабываемые впечатления! Спасибо большое за предоставленную возможность попробовать свои силы в этом направлении. Теперь точно уверена, что хочу освоить навык игры на гитаре, — поделилась Анастасия.

Мастер-класс никого не оставил равнодушным — каждый нашел для себя вдохновение и мотивацию.

— Всегда хотела научиться играть на гитаре так, как это делают любимые исполнители. Теперь поняла, с чего стоит начать. Мир музыки очень интересный и многогранный, и мне не терпится стать его частью! — рассказала Елизавета.

Социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» продолжает исполнять мечты юных москвичей Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

Давней мечтой 16-летней Вики было также взять персональный урок игры на гитаре. Она пробовала самостоятельно научиться по видео в интернете, но результат показался ей не слишком впечатляющим. На мечту подростка откликнулась Елизавета Кочанова, ученица гитарного клуба «Унисон». Она научила нескольким аккордам, объяснила, как правильно держать инструмент.

— Увидела в истории Вики себя: в свое время сама подбирала аккорды, училась слышать ритм. Меня вдохновила возможность помочь стать частью музыкального сообщества, показать многогранный мир нот и, конечно, спеть вмест, — рассказала Елизавета Кочанова.

В завершение встречи наставница поделилась некоторыми упражнениями, которые помогут Вике размять пальцы перед репетициями.

— Вы не представляете, какие это эмоции! Даже не ожидала, что сразу получится сыграть основные аккорды, которые превратятся в мелодию. Теперь после школы постоянно репетирую. Мне очень нравится музыка и гитара. Может быть, однажды даже создам свою группу, и мы станем известными исполнителями! — поделилась Вика.

СПРАВОЧНО

Если вы хотите принять участие в проекте — провести мастер-классы или серию активностей для детей, стать социальным волонтером или наставником, пишите на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru или заполните специальную форму на сайте.

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