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Приметы и советы

Как экономить, покупая товары на маркетплейсах

Михаил Петров
Общество
Как экономить, покупая товары на маркетплейсах
Фото: Freepik

Экономить, покупая товары на маркетплейсах, можно всегда. Любое время года для этого подходит, особенно весна, когда вместе с природой, хочется обновиться и самому, прикупив что-нибудь из вещичек: расширить гардероб, например, или подобрать к одежде обувь по цвету, а возможно, и украшения к новому платью. Мало ли что подскажет весеннее настроение? Специалисты «Системы быстрых платежей» рассказали «ВМ» о нескольких лайфхаках, которые могут помочь москвичам сэкономить при онлайн-покупках.

Эксперты в первую очередь советуют использовать для весеннего шопинга интернет-магазины. У них ниже цена, чем в обычных магазинах. Многие популярные бренды весной продают свои товары со скидками.

Совершать онлайн-покупки полезно, используя мобильные приложения. По мнению экспертов, с их помощью намного проще и легче контролировать свои расходы. Они наглядно показывают покупки и лишние приобретения.

Любители онлайн-шопинга могут экономить также до конца месяца с помощью «Системы быстрых платежей» на сайтах и в мобильных приложениях партнеров, получая скидки и дополнительные бонусы в рамках программ лояльности маркетплейсов.

— Для оплаты с помощью системы в приложении или интернет-магазине нужно просто нажать на кнопку «Оплатить СБП», перейти в свой мобильный банк и подтвердить оплату. Это удобно, безопасно и гораздо быстрее, чем вводить реквизиты банковской карты и коды из СМС. Мы хотим, чтобы экономить с системой было так же просто, как и платить: в одно нажатие кнопки. В нашей первой акции со скидками при оплате по системе мы собрали популярные маркетплейсы и магазины, чтобы сделать весенний шопинг выгодным и быстрым, — рассказала директор по маркетингу и коммуникациям операционного платежного и клирингового центра системы Наталья Пейсахович.

И еще одна немаловажная деталь. По словам экспертов, приобретать нужно только то, что необходимо, и только тогда, когда это выгодно. Купоны и скидки можно найти на маркетплейсах и специализированных сайтах.

Карта с кешбэком любого банка тоже поможет вернуть часть процентов от покупки. Не менее полезно будет также помониторить сайт системы быстрых платежей. Она предоставляет скидки при онлайн-оплате, иногда заметно превосходящие кешбэк по карте. Так, например, до 30 апреля 2023 года при оплате с помощью системы в приложении или на сайте Wildberries действует скидка 3 процента. Если оплатить покупку на маркетплейсе, пользуясь функцией привязки счета системы, скидка составит 5 процентов. А на Lamoda при предоплате по системе можно получить скидку 7 процентов.

Напомним, скидки при оплате через СБП действуют не только на маркетплейсах. Так, к примеру, пользователи системы, оплачивая товары на сайте или в приложении интернет-магазина «Лэтуаль», получат скидку 7 процентов. На сайте и в приложении «М.Видео» при оплате через систему 10 процентов от суммы покупки будут зачислены в виде баллов на счет программы лояльности. А в «Спортмастере» пользователи системы получат 5 процентов от суммы покупки баллами на бонусный счет программы лояльности при оплате через систему на сайте и в приложении.

Эксперты напоминают: если хотите сэкономить, покупая определенную вещь, сравните ее стоимость на нескольких маркетплейсах. Цены на одну и ту же вещь в разных интернет-магазинах могут серьезно отличаться друг от друга. Изучайте также график изменения стоимости товаров. Если вещь стоит дорого и она не нужна срочно — добавьте ее в корзину. Многие ретейлеры предоставляют скидку, чтобы стимулировать покупателя к завершению покупки.

Более подробно об онлайн-покупках пишет сайт быстрыеплатежи.рф.

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