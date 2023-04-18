Исторические особняки откроют гостям свои тайны

Руководитель проекта, гендиректор отеля на Земляном Валу Марина Знаменская на фоне отреставрированного исторического особняка — Дома Пантелеева / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Во вторник, 18 апреля, в столице стартовали Дни исторического и культурного наследия. В предстоящие полтора месяца горожан ждут более 500 экскурсий.

До 31 мая свои двери для посетителей откроют 120 памятников архитектуры. Среди них есть и те, которые впервые допустят гостей до своих тайн. Например, Дом Пантелеева на Земляном Валу. Его впервые покажут общественности после завершения реставрации.

— Фасад этого старинного здания богато украшен. Оказалось, что вся лепнина и орнамент — дело рук разбогатевшего крестьянина Филиппа Пантелеева. Он держал мастерские по изготовлению такого декора, — рассказывает генеральный директор реставрационно-строительной компании Дмитрий Гулич.

По сути, пышное украшение было рекламой. Размещенное на фасаде, оно было призвано привлечь клиентов, которые, в свою очередь, захотели бы добавить лепнину в интерьеры и экстерьеры своих домов. Лепнина с позапрошлого столетия, кстати, неплохо сохранилась. Специалистам потребовалось три года, чтобы расчистить ее от восьми слоев краски. Внешний декор бережно сняли с фасадов и отправили в мастерские. Там подобрали цвета — те самые теплые и спокойные оттенки, в которые их раскрасил мастер позапрошлого века.

Богатые украшения удалось отреставрировать и внутри здания. Музыкальные инструменты, купидоны, птицы и различные орнаменты, которыми декорировали потолки и стены, ожили под умелыми руками современных специалистов. Примечательно, что точеные фигуры не стали окрашивать в белый цвет, а придали им песчано-глинистые оттенки. Так фигуры на потолках становятся еще объемнее.

Кроме того, специалисты отреставрировали две домовые печи, мозаичный пол и художественный паркет. Обновили они и кладку, а на многих кирпичах осталось старое клеймо производителя. Также были приведены в порядок двери и окна.

— Двери здесь получились двойными и распашными. С внешней стороны они невысокие, а с внутренней становятся больше, — подмечает необычную деталь руководитель проекта реставрации Марина Знаменская.

По ее словам, было решено оставить и некоторые доски. Деревянные перекрытия сохранили все отметины: выщербины времени, сколы и следы от вбитых когда-то гвоздей.

Само здание после реставрации приспособили под современный отель на 12 номеров. Некоторые из них уже облюбовали будущие молодожены, которые задумали фотосессии на фоне пухленьких купидонов.

Помимо Дома Пантелеева, в Дни исторического и культурного наследия можно посетить разные павильоны на ВДНХ, побывать на экскурсиях, посвященных новаторской архитектуре начала ХХ века: например, можно посмотреть первый столичный небоскреб — Дом Нирнзее. Есть в программе пешеходные прогулки по историческим уголкам Москвы. Свои экскурсии подготовили и вузы столицы — по своим историческим корпусам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы:

— 22 апреля в столице пройдет очный этап краеведческого диктанта «Московский код». Жители города могут проверить свои знания по истории столицы, узнать новое о памятниках архитектуры Москвы. Это одно из ключевых событий Дней исторического и культурного наследия. В этом году он пройдет уже в шестой раз. Мы видим, что краеведением интересуется все больше горожан, поэтому совместно с экспертами подготовили новые вопросы об истории и архитектуре нашего города. У жителей также есть возможность предложить для диктанта свой вопрос. Очно написать диктант можно будет более чем на 20 площадках.