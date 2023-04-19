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Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля

Павел Иванов
Общество
Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля
Фото: https://vk.com/dimitrovgrad_official

22 апреля Православная церковь чтит память преподобного мученика Вадима. Ребенком он уверовал во Христа, ушел из дома знатных и богатых родителей, поселился в христианской обители за городом.

Однажды святой Вадим удалился на пустынную гору, где молился в полном одиночестве и был удостоен видеть Славу Божию. После чего вернулся в монастырь, где проповедовал и учил до самой смерти.

На Руси 22 апреля звали Вадим Ключник. Люди верили, что у святого есть связка ключей, которыми он отмыкает родники, запертые на зиму.

В этот день наши предки обходили источники, приговаривая: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». Каждая деревня имела свой родник, который чистили, почитали, с любовью и с заботой из него брали воду, веря, что она принесет счастье и здоровье в дом.

Родники на Руси очень чтили. Считалось, что источники чистой воды не только утоляли жажду, но и очищали душу, восстанавливали силы — как духа, так и тела. Не просто так слова «род», «родник», «Родина» и «родной» имеют общий корень. Они символизируют связь людей с местами, где находится исток их рода.

Еще в народе верили, что вода, принесенная с родника, может исцелить больного. Для этого стирали одежду хворого, его постельное белье. После этого болезнь отступала, и человек шел на поправку.

Но когда шли на родник за водой, наши предки ни с кем не говорили, а придя, молились на все четыре стороны и спрашивали про человека: «На живое или на мертвое?». Если хворому предстояла долгая жизнь, вода должна была быть как стеклышко — прозрачной и чистой. Если же больного ожидала кончина, ключи могли сильно забурлить.

Приметы погоды:

Одуванчик зацвел — наступила настоящая весна, земля прогрелась.

Ветер и туман — к урожайному году.

Много сока у березы — к прохладному и дождливому лету.

Петухи рано запели — к резкой смене погоды.

Именины отмечают: Вадим, Гавриил, Марфа.

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