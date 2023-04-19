Путешествуем ВМесте
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Лекция для учащихся медиаклассов «Современные форматы видеокоммуникаций» пройдет 20 апреля
В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» 20 апреля состоится лекция на тему:«Современные форматы видеокоммуникаций». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
Лекцию проведет Руслан Орехов — обозреватель сетевого вещания редакции газеты «Вечерняя Москва», радиоведущий.
После лекции для школьников проведут экскурсию по редакции газеты «Вечерняя Москва».
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Приметы и советы
Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля
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