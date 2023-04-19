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Лекция для учащихся медиаклассов «Современные форматы видеокоммуникаций» пройдет 20 апреля

Оксана Васильева

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Лекция для учащихся медиаклассов «Современные форматы видеокоммуникаций» пройдет 20 апреля
Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

В рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» 20 апреля состоится лекция на тему:«Современные форматы видеокоммуникаций». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Лекцию проведет Руслан Орехов — обозреватель сетевого вещания редакции газеты «Вечерняя Москва», радиоведущий.

После лекции для школьников проведут экскурсию по редакции газеты «Вечерняя Москва».

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