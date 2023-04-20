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Приметы и советы

Как столичные власти помогают развиваться спорту на Донбассе

Александр Зосимов
Общество
Как столичные власти помогают развиваться спорту на Донбассе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Несмотря на регулярные обстрелы со стороны украинских националистов, спорт в Донецкой Народной Республике успешно развивается. Например, в 2023 году в регионе планируют сделать упор на развитии 10 видов спорта. Заместитель министра молодежи, спорта и туризма ДНР Николай Тарапата рассказал «Вечерней Москве» о потенциале местных спортсменов.

— Николай Витальевич, как вы оцениваете нынешний уровень развития спорта в Донецкой Народной Республике?

Наши спортсмены постоянно принимают участие в соревнованиях всероссийского масштаба, и довольно успешно. Например, в феврале 2023 года гимнастки из республики возглавили тройку лидеров на отборочных соревнованиях первенства России. Это большое достижение.

На данный момент у нас есть достойные результаты на соревнованиях по боксу, тяжелой и легкой атлетике, спортивной борьбе, дзюдо, плаванию, велоспорту, футболу, кикбоксингу, а также волейболу.

— Какие виды спорта сейчас особенно поддерживают в ДНР?

В активной стадии развития 78 видов спорта: 33 олимпийских, 40 неолимпийских и 5 адаптивных. В спортивных секциях ДНР занимаются почти 54 тысячи человек. А тех, кто занимается физкультурой, и того больше — около 208 тысяч человек. Мы будем стараться увеличивать этот процент за счет привлечения к физическим активностям людей средних лет, а также пенсионеров. Ведь сейчас, по статистике, спортом в ДНР интересуются по большей части граждане до 29 лет.

— Спортивная инфраструктура каких районов ДНР больше всего пострадала в результате обстрелов украинских националистов?

Прилетает везде, от снарядов не скрыться. Но если говорить детальнее, то больше всего разрушенных спортивных объектов, конечно, в Донецке. Много объектов пострадало в Горловке, Макеевке, Ясиноватом, Дебальцеве.

— Какие спортивные объекты региона получилось восстановить или построить за последнее время?

В Дебальцеве, например, нам удалось восстановить здание спортивного комплекса «Локомотив». Мы ведем большую работу в этом направлении. Но для восстановления спортобъектов понадобится время.

— Какие регионы страны сейчас принимаются активное участие в восстановлении спортивной инфраструктуры республики?

— Донецк курируют московские власти. Их роль в развитии спортивной инфраструктуры ДНР неоценима. Например, благодаря Москве в августе прошлого года у нас открыли первую из 50 современных спортивных площадок, запланированных к строительству на территории региона. Нижний Новгород, который закреплен за Харцызском, восстановил в городе мини-футбольное поле с прорезиненным покрытием, которое оценила местная детвора. А в конце сентября прошлого года петербургские строители отремонтировали волейбольный комплекс мариупольского университета. Хочется отметить, что сейчас нам активно помогают власти Пензы, Казани, Грозного и Республики Чувашия. Все работы контролирует Министерство спорта РФ. В планах у ведомства сделать капитальный ремонт во многих спортивных учреждениях ДНР и закупить для них необходимое современное оборудование.

Помимо этого Минспорта оказывает методическую и финансовую поддержку нашему региону. Например, в прошлом году коллеги отправили на учебно-тренировочные сборы без малого 2 тысячи человек юношеской сборной ДНР, а благотворительные организации и депутаты регулярно отправляют тысячи единиц спортивного инвентаря в качестве гуманитарной помощи. Все это мотивирует наших граждан заниматься физкультурой и спортом. Но все местные соревнования мы стараемся проводить без широкого освещения в целях безопасности.

ДОСЬЕ

Николай Витальевич Тарапата родился 6 февраля 1967 года в городе Пятихатки. В 2014 году занял должность начальника Управления физической культуры и пропаганды здорового образа жизни Министерства семьи, молодежи и спорта Донецкой Народной Республики. А в 2015-м стал заместителем министра молодежи, спорта и туризма региона, эту должность он занимает и по сей день.

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