ВЭД: выбор банка и особенности открытия счета

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Несмотря на непростую экономическую и геополитическую обстановку, в нашей стране остается множество предприятий, которые проводят финансовые операции, попадающие под определение ВЭД — внешнеэкономическая деятельность.

То есть занимаются экспортом или импортом товаров или услуг, принимая и отправляя деньги в иностранной валюте не только в пределах страны, но и за рубеж.

Банк

Комплексные услуги ВЭД для бизнеса предоставляют только банки, имеющие соответствующую аккредитацию от регулятора и действительную лицензию. Сами же операции, помимо банка, контролируются государственными ведомствами (таможня и налоговая) и ЦБ.

Выбор банка для открытия счета и проведения внешнеэкономических операций осуществляется на основании нескольких критериев. Первое — плата за открытие и обслуживание счета, а также размер комиссионных сборов.

Второе — наличие у банка возможности (а также банков-партнеров) для проведения операций в тех валютах, которые актуальны для конкретно взятого бизнеса. Обратите внимание на курсы конвертации валют, чтобы избежать потерь при переводе иностранных валют в рубли и обратно. Некоторые банки предлагают особые курсы для юридических лиц.

Третье — тарифы и ограничения на проведение межбанковских и других переводов. Речь не только об установленных регулятором ограничениях, но и об ограничениях со стороны банка. То есть банк может, например, устанавливать минимальные суммы в долларах, евро, фунтах, иенах для отправки за границу.

Также некоторые банки предлагают другие услуги для безопасной ВЭД. Например, проверку иностранных контрагентов, помощь в таможенном декларировании и так далее.

Особенности ВЭД сервиса

Так как операции в рамках ВЭД проводятся с использованием иностранной валюты, ЦБ и правительство РФ требуют от банков осуществлять валютный контроль. Это комплекс мониторинговых мероприятий, которые осуществляет банк, чтобы следить за соблюдением установленных законом норм при расчетах в иностранной валюте.

Стоимость валютного контроля зависит от банка и составляет, как правило, от нескольких сотых до нескольких десятых процента от суммы перевода. В рамках валютного контроля специалисты банка могут подсказать, что нужно исправить для соблюдения требований законодательства и какие документы предоставить, чтобы минимизировать риски для бизнеса (в том числе проверок в соответствии с ФЗ).

Сроки переводов за границу и получения денег от иностранных партнеров могут быть разными. Предпочтение желательно отдать банку, который предлагает услуги GPI-трекинга для отслеживания платежей.

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ПАО АКБ «Металлинвестбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2440, выданная Банком России 21.11.2014 г.