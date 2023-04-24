Увековечить подвиг в поэзии

Фото: Pexels

Российский писатель, поэт, полковник в отставке Владимир Силкин получил награду — медаль «Русский генерал-освободитель». Корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с ним о патриотической работе и литературе, посвященной спецоперации.

— Владимир Александрович, поздравляю вас с наградой. Расскажите, пожалуйста, о вашем творчестве, посвященном спецоперации на Украине...

— Спасибо. Я старался, чтобы заслужить эту награду. С начала 2022 года я написал почти 500 стихотворений о спецоперации. То есть каждый день я писал по одному, а то и по два стихотворения. Многие из них посвящены конкретным героям. Например, командиру спецподразделения «Спарта» Арсену Павлову, известному по позывному «Моторола».

— Еще, насколько я знаю, вы ведете патриотическую работу...

— Да, в Центральном доме Российской армии (ЦДРА) имени Михаила Фрунзе, где организована наша Военно-художественная студия писателей, мы занимаемся с молодежью. Например, снимаем видеоролики — члены юнармейского отряда при ЦДРА читают мои стихи на камеру. А потом мы выкладываем эти видео в интернет. Такие ролики набирают большое количество просмотров, приходит много положительных откликов. Мне кажется, это очень здорово: школьники узнают о героях специальной военной операции и приобщаются к культуре.

— Где-то еще читают ваши стихи?

— Да, на моей родине, в Ряжске Рязанской области, ежегодно проводятся поэтические чтения. Местные жители читают там мои стихи. Это очень приятно. А еще композитор Анатолий Трушин написал музыку к нескольким моим текстам.

— У вас уже вышли несколько сборников, посвященных СВО, — «Переправа», «Небесный ангел», «Белая хата»... Планируете ли еще выпускать книги на эту тему?

— Да, конечно. Сейчас готовится к печати мой сборник «Змей Горыныч». Буду продолжать писать о спецоперации и героях. Продолжаю выкладывать свои стихотворения на сайте ЦДРА. Бесконечно радует, что я не один такой. Сейчас на нашем портале размещено уже несколько сборников авторов нашей студии. И все стихи очень высокого качества. Их часто читают, скачивают. Это говорит о том, что патриотическая литература сегодня востребованна.

— А бойцы на фронте читают ваши произведения?

— Да, конечно. Мы специально издаем книги в карманном формате и отправляем их на фронт. Они пользуются спросом. Солдаты носят наши книжки в нагрудных карманах. Я уверен, что победа на фронте куется как старшими офицерами, так и рядовыми. А от нас, от тыла, нужна моральная поддержка. И надеюсь, что мои стихи будут помогать нашим военнослужащим. А главное, я хочу увековечить их подвиг в поэтических строках.