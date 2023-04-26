Художник Василий Ульянищев: яркий талант русского зарубежья

Фото: Предоставлено Фондом наследия русского зарубежья

Совсем скоро, 12 мая, откроется выставка «Спектакль начинается с эскиза. Театр глазами художника Василия Ульянищева». Она пройдет в рамках Всероссийского фестиваля «Русское зарубежье: города и лица», организованного Фондом наследия русского зарубежья. В этом году он уже состоялся в Пензе, на очереди еще пять городов: Москва, Ростов Великий, Улан-Удэ, Великий Новгород и Владикавказ. Фестиваль предполагает большую культурно-просветительскую программу для самой широкой аудитории: концерты, лекции, выставки, экскурсии, показы фильмов и многое другое. Все мероприятия — бесплатные, нужно лишь предварительно зарегистрироваться. В рамках фестиваля в Москве состоится выставке театрального художника Василия Ульянищева. О том, что это за человек, как память о нем удалось сохранить для потомков, мы беседуем с сотрудником Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, специалистом по истории белой эмиграции Виктором Леонидовым.

— Василий Митрофанович родился в городке Боброве Воронежской губернии, по первоначальному образованию — химик. В какой-то момент он решил посвятить себя искусству, — рассказывает Виктор Владимирович. — Он окончил Училище живописи, ваяния и зодчества, работал декоратором в Воронежском театре, но Первая мировая война сломала всю дальнейшую жизнь. Ульянищев был артиллеристом, сначала на фронтах Первой мировой, затем воевал в армии Врангеля в чине капитана артиллерии. Его, как и тысячи других русских военных изгнанников, приняла земля Королевства сербов, хорватов и словенцев. Василий Митрофанович вернулся к прежней любимой творческой работе. Его история в чем-то типична. За границей в те годы оказались миллионы граждан России, многие из них были очень талантливы. Мы до сих пор продолжаем открывать их имена.

— Почему только сейчас? Ведь прошел целый век!

— Если брать Василия Ульянищева, то он ведь жил не в Париже, не в Берлине, не Вене, где любой талант сразу становится заметен. Нет, он жил в Сербии — европейской окраине, поэтому внимания к его работе, как и работе многих других талантливых людей, было куда меньше. Между тем это был очень талантливый и фантастически работоспособный человек, поставивший массу спектаклей. И, что самое важное, он все время служил своей стране, стараясь ставить русские спектакли. Например, «Князь Игорь» Бородина, «Борис Годунов» Мусоргского, «Евгений Онегин» Чайковского.

— Трудно было в Европе найти работу русскому художнику?

— Талант Ульянищева был так ярок, что его сразу приняли на работу декоратором в театр города Сплит в 1921 году. Затем с 1922 по 1928 год он оформлял спектакли театра в Загребе. Последним местом его работы стала Любляна. Кстати, завершающим аккордом его деятельности стало оформление оперы Мусоргского «Хованщина», к которой он сумел создать декорации и костюмы, уже сгорая от чахотки. Поэтому я просто счастлив, что мы можем вернуть нашей стране имя патриота, настоящего русского художника.

— За идеей создания выставки, я знаю, стоит какая-то интересная история!

— Это правда. Был такой писатель Евгений Николаевич Чириков — друг Горького и Чехова, знаменитый поволжский автор. Он эмигрировал и в 1936 году умер в Праге. Его дочь вышла замуж за Василия Ульянищева. После Второй Мировой войны она вернулась в СССР, и сейчас ее внук — Михаил Александрович Чириков —нижегородский просветитель, человек, который всю жизнь положил на создание музеев своего прадеда, предоставил нам для выставки папку с автографами известных писателей и художников, которая хранилась в его семье. Были в семейном собрании и театральные эскизы Василия Митрофановича, которые Михаил Александрович Чириков и предоставил для этой выставки.

— Для многих наших сограждан русская эмиграция 1920-х ассоциируется прежде всего с Парижем. А как наши эмигранты оказались в Сербии?

— Дело в том, что Королевство сербов, хорватов и словенцев возглавлял король Александр I Карагеоргиевич. Он был крестником российского императора Николая II. К тому же он понимал, что Сербия самим своим существованием обязана Российской империи — из-за нее мы вступили в войну с Германией в 1914 году, и король многое сделал для того, чтобы на его земле радушно принимали русских. После того как Белая армия эвакуировалась, в Сербии был штаб генерала Врангеля. В Сербии был собор Русской православной церкви за рубежом, были русские университеты, и вообще жило множество русских художников, поэтов и других творческих людей. До Второй мировой войны в Сербии жило очень много русских, существовала целая русская среда, и Василий Ульянищев — весьма яркий ее представитель.

— Что зрители смогут увидеть на выставке?

— Прежде всего восприятие Василием Ульянищевым покинутой России: какой он видел ее, как отразил в созданных им образах. Это очень яркие и талантливые работы. Ну и, разумеется, многим будет интересно узнать, как этот талантливый русский человек видел шедевры мировой оперы и балета: на выставке представлены эскизы театральных костюмов и декораций.

КСТАТИ

Увидеть выставку Василия Ульянищева можно будет в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына — ул. Нижняя Радищевская, 2 (ст. м. «Таганская»). Вход бесплатный, регистрация на сайте fnrz.timepad.ru. Выставка продлится до сентября. А программа фестиваля «Русское зарубежье: города и лица» доступна на сайте проекта: fest.fnrz.ru/moscow2023.