Прекрасное будущее: какие инновационные продукты разрабатывают столичные женщины-ученые

Инженер Московского физико-технического института Варвара Крамкова показывает свою разработку — установку, которая поможет врачам корректировать лечение пациентов в реанимации. Программа позволяет определить, случится ли у человека постоперационная аритмия из-за приема препаратов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 апреля в России отметили День интеллектуальной собственности. В этом году праздник посвящен женщинам-изобретателям. «Вечерняя Москва» узнала, что девушки делают во благо города и страны.

В лаборатории экспериментальной и клеточной медицины Московского физико-технического института с раннего утра кипит работа — за своими столами трудятся женщины-ученые. Заведующая лабораторией Валерия Цвелова вместе со своими сотрудниками изучает возможность лечения аритмии сердца с помощью имплантации клеток.

— Осознавая серьезность проблем, которые несет аритмия, мы стремимся найти альтернативный способ лечения с помощью клеточной терапии. Это позволит избежать радикального хирургического вмешательства, — рассказывает Валерия Цвелова. — Мы решили создать микроноситель, который можно будет вводить в организм неинвазивно (без хирургического вмешательства. — «ВМ»).

Сотрудники лаборатории доказали, что, если микроносители нужных клеток ввести инъекцией, они выживают в организме и приносят положительную динамику в лечении. Кроме того, такой способ позволяет избежать дополнительных рисков и обеспечивает значительное преимущество с точки зрения шансов иммунного отторжения.

Рядом за столом работает Варвара Крамкова. Вместе со своими коллегами она занята усовершенствованием установки, которая проверяет лекарственные препараты.

— Она позволяет определить, будет ли у человека от наркоза или другого лекарства постоперационная аритмия или нет. Врачи, исходя из этих данных, могут корректировать курс лечения. Фактически эта установка уже применяется в некоторых больницах и помогает врачам правильно лечить людей, — рассказала Варвара Крамкова.

Кроме разработок в сфере медицины, в Москве развиваются и другие технологии. Например, создаются роботизированные системы для решения логистических задач. Робот-штабелер, робот-тягач, робот-ричтрак (высотный погрузчик для работы со стеллажными системами. — «ВМ») — это лишь небольшая часть длинного списка изобретений московских компаний.

При этом инновационной инфраструктурой столицы пользуются ученые со всей России. Им доступны проекты Московского инновационного кластера, программа тестирования разработок на городских и коммерческих площадках.

Кроме того, участники МИК претендуют и на дополнительные меры поддержки. Например, гранты на патентование, покупку или лизинг оборудования. Также получить субсидии можно на создание и развитие импортозамещающих производств.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в 2022 году столичные ученые зарегистрировали 4314 патента на изобретения. Годом ранее число выданных патентов составило 4280. А в Московском инновационном кластере состоят более 35 тысяч организаций из Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Зезюлин, председатель совета Московской региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов:

— Москва — один из немногих российских городов, который может соперничать в сфере развития технологий с крупнейшими европейскими и азиатскими мегаполисами. Каждый год идет развитие, внедрение чего-то нового. Происходит это во многих сферах, особенно в тех, которые связаны с людскими потребностями. А женщины-изобретатели принимают самое активное участие в этом процессе.