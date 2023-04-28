Уникальное пространство отдыха Gremm появится в этом году на юге Москвы в Чертанове

Фото: ООО «РАССВЕТ»

Концептуально новое современное пространство для отдыха откроется этой осенью на юге Москвы в Чертанове. Объект оздоровительного, культурного и гастрономического досуга будет включать в себя четыре этажа полезных зон и станет еще одним местом притяжения москвичей и гостей столицы. Об этом сообщил «ВМ» ведущий проекта «Gremm на Янгеля» Алексей Шмачков.

Объект оздоровительного, культурного и гастрономического досуга с водными термами (античные бани — прим. «ВМ»), современным рынком и фуд-холлом, где можно купить и попробовать деликатесы и блюда разных кухонь мира, строит на улице Академика Янгеля в Чертанове компания Gremm Group (gremmgroup.ru). В списке проектов, которые она осуществила, такие известные локации, как Усачевский рынок, рынок на Ленинском, Центральный рынок на Маросейке, а также ряд исторических банных комплексов, расположенных по всей Москве: Варшавские, Рублевские, Коптевские и Ржевские бани.

Фото: ООО «РАССВЕТ»

— Комплекс Gremm порадует москвичей, стремящихся вести здоровый образ жизни, своими спа-процедурами для поддержания жизненного тонуса и будет предоставлять услуги высокого класса комфорта. В новых термах мужчины и женщины смогут отдыхать вместе. В их распоряжении будут бассейны, наполненные полезной водой разной температуры. Турецкие, русские, керамические бани и детская парная, а также зоны для расслабления возле воды позволят москвичам получить новый заряд бодрости и вдохновляющей энергии, — рассказал Алексей Шмачков.

Фото: ООО «РАССВЕТ»

Новая фуд-локация «Gremm на Янгеля» — это качественная еда и вкусные фермерские продукты. Гастрономическая зона будет вмещать в себя более 25 торговых точек с фермерскими продуктами российских и зарубежных производителей и винные лавки. Можно будет купить свежие продукты для повседневного питания и деликатесы для особых торжеств. Попробовать настоящий китайский вок, вкусить насыщенный израильский фалафель, полакомиться сингапурским крабом или оценить перуанский севиче можно будет в просторной зоне фуд-холла, где разместятся около 30 небольших ресторанчиков.

Фото: ООО «РАССВЕТ»

Термальный фуд-комплекс Gremm также порадует жителей столицы возможностью отдохнуть «возле воды», не уезжая из города. Зона релакса на крыше с огромным бассейном, вода в котором охлаждается в жару и подогревается в холодное время, объединит любителей отдыха в стиле высшего класса. В окружении живых растений под открытым небом, лежа на шезлонге из натуральных материалов с детокс-коктейлем из фреш-бара, гости комплекса с легкостью окажутся в условиях, характерных для южных стран, оставаясь в пределах МКАД. Городские термы на улице Академика Янгеля в Чертанове планируют принимать у себя после открытия до 1000 гостей в день. Эксплуатируемая кровля термального комплекса с бассейном, теплыми джакузи и видом на город сможет одновременно разместить около 250 человек. Перед комплексом Gremm появится благоустроенная зона с зелеными насаждениями, скамейками для отдыха и детской площадкой.

Фото: ООО «РАССВЕТ»

Как уточнил Алексей Шмачков, комплекс «Gremm на Янгеля», где будет все необходимое для комфортного отдыха, откроет свои двери перед москвичами уже осенью 2023 года.

Более подробную информацию можно узнать на сайте проекта www.gremm.ru.

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