С веком наравне

Фото: пресс-служба «Строительной газеты»

В Центральной научно-технической библиотеке по строительству и архитектуре открылась ретроспектива «Строительной газеты»

Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре (ЦНТБ СиА) при ФБУ «РосСтройКонтроль» известна как одно из значимых культурных пространств Москвы, где проводится большое количество разноплановых мероприятий, содействующих творческим и деловым контактам, а в повседневном плане это место для пополнения знаний и интересного времяпрепровождения.

На прошлой неделе в читальном зале библиотеки развернулась приуроченная к 99-летию старейшего отраслевого издания федерального масштаба ретроспективная выставка «От «Постройки» до «Строительной газеты». В презентации наравне с коллективом библиотеки и работниками «СГ» приняли активное участие представители столичного стройкомплекса, профильных СМИ.

Раритетные номера, подобранные к выставке из фондов ЦНТБ СиА, ярко и всесторонне отражают многолетнюю историю нашей страны, «погружая» читателей в грандиозную строительную летопись. Открываем газетные страницы 1930 года, откуда буквально «струится светлая и бодрая работа строителей первых пятилеток». Вчитываемся в заголовки: «Для нас преград нет!», «Выучился сам — помоги товарищу!» и, конечно, «Пятилетку — в четыре года!». И действительно, промышленные гиганты в разных частях страны, о чем говорят тексты, появляются в подавляющем большинстве случаев досрочно — Уралмаш, Турксиб, Харьковский и Сталинградский тракторные заводы, Московский и Горьковский автозаводы...

Переносимся на 40 лет вперед. В июньских номерах 1971 года читаем о постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О Генеральном плане развития Москвы», в котором органично реализована взаимосвязь олимпийской строительной программы с перспективным развитием градостроительного облика города. А уже в ноябрьском выпуске 1978 года «Стройгазета» отмечает: «В области спортивного строительства было достигнуто значительное опережение нормативных сроков, поскольку необходимость готовности олимпийских объектов не позднее начала соревнований позволила городу сразу получить целую сеть сооружений высшего класса, отвечающих требованиям международных спортивных федераций и МОК». И сегодня велотрек в Крылатском, гостиница «Космос», Олимпийский пресс-центр на Зубовском бульваре по-прежнему являются гордостью российской столицы.

На страницах «СГ» читаешь об инновациях в производстве, небывалых успехах в повышении производительности труда. К примеру, серию публикаций редакция посвятила зачинателю метода бригадного подряда, дважды Герою Социалистического Труда Николаю Злобину и его бесценному опыту. Лишь один пример — его бригада треста «Зеленоградстрой» выстроила дом за 80 дней вместо предусмотренных графиком 235!

Высокая явка приглашенных на презентацию выставки стала весомым свидетельством интереса и внимания к изданию со стороны коллег и партнеров. Многочисленные выступающие отметили, что «Стройгазета» и сегодня самое авторитетное отраслевое издание, возглавляющее рейтинги СМИ, поставляющее объективную, разностороннюю, актуальную информацию со всех строительных площадок России как в печатном виде, так и уже в современном электронном формате.

Ирек ФАЙЗУЛЛИН, министр строительства и ЖКХ РФ:

— Хочу отметить особую роль «Стройгазеты» как ведущего федерального профильного издания, которое остается надежным информационным партнером Минстроя России, детально и оперативно освещает актуальные вопросы отечественной строительной сферы. Все эти годы издание было и остается медийным флагманом отрасли, методично отражает вопросы градостроительной политики, архитектуры, городского планирования, территориального развития.

Сергей СТЕПАШИН, председатель Общественного совета при Минстрое России:

— Вот уже практически столетие «СГ» способствует распространению достижений строительной науки и практики, повышению квалификации кадров. Журналисты газеты исполняли свой долг и в годы индустриализации, и в военное время, и в период восстановления страны и расцвета ее стройкомплекса. Сегодня газета нашла поддержку Минстроя России, став профессиональным отраслевым изданием, которое уже многократно признано лучшим в сфере строительства и ЖКХ.

Андрей БОЧКАРЕВ, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— На протяжении всей своей долгой истории «СГ» публикует самую актуальную и интересную информацию о работе стройотрасли нашей страны. Издание всегда отличает высокое качество материалов и профессионализм авторов. Приятно отметить, что «СГ» уделяет особое внимание теме градостроительного развития Москвы. На ее страницах всегда можно найти информацию о ключевых проектах, современных технологиях, оборудовании и материалах, применяемых на столичных стройках.

Петр БИРЮКОВ, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— Через год флагман российской специализированной печати в области строительства перешагнет солидный — вековой — юбилей. Эта дата показывает, насколько издание востребовано профессиональным сообществом. На протяжении всех прошедших десятилетий творческий коллектив «Стройгазеты» не только на высочайшем уровне информирует о важнейших событиях в отрасли, но и компетентно рассказывает о новых технологиях и материалах, научных разработках, нормативных требованиях в сфере строительства и ЖКХ.

Сергей КУЗНЕЦОВ, член- корреспондент Российской академии художеств, главный архитектор Москвы:

— 99 лет — это не только многолетний опыт, но и серьезная история, которой можно гордиться, и масса событий в жизни страны и редакции. Корреспонденты «СГ» освещали все ключевые события стройотрасли последнего столетия — сложно представить, сколько эпох и стилей архитектуры они описали в своих материалах. Хочу выразить благодарность сотрудникам газеты за их профессионализм, и высокий уровень ответственности. Они внесли огромный вклад в развитие стройотрасли и в дело информационного просвещения.