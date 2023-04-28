Узнайте о культуре русского зарубежья

Фото: Вечерняя Москва

В Москве 10 мая стартует фестиваль «Русское зарубежье: города и лица», организованный Фондом наследия русского зарубежья. В этом году он уже состоялся в Пензе, на очереди еще пять городов: Москва, Ростов Великий, Улан-Удэ, Великий Новгород и Владикавказ. Фестиваль предполагает большую культурно-просветительскую программу для самой широкой аудитории: концерты, лекции, выставки, экскурсии, показы фильмов и многое другое. Все мероприятия бесплатные, нужно лишь предварительно зарегистрироваться. О том, почему так важна тема этого фестиваля, состоялся разговор в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы», где прошел круглый стол, посвященный сохранению культуры русского зарубежья.

— Это просветительский и культурный фестиваль. Программа каждого города состоит примерно из десяти разных мероприятий. В основном — театральных, музыкальных и научно-просветительских, — рассказала руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова. — Будут лекции, экскурсии, концерты, выставки и другие события. И все они объединены одной темой — герои русского зарубежья.

Елена Павловна рассказала о феномене русского зарубежья, когда между 1918 и 1922 годом Россию покинули, по разным оценкам, от двух до пяти миллионов человек. Среди них было много людей высшего сословия, но были и рядовые граждане — солдаты, младшие офицеры, служащие.

— В том момент, когда в 1922 году образовался Советский Союз, за его границами образовалась еще одна Россия. Ее мы и называем «русское зарубежье». Это несколько миллионов человек, которые рассеялись примерно по 80 странам мира, — рассказала Елена Чернышкова. — Цель фестиваля — рассказать нашим соотечественникам, жителям русских городов, какие люди от них сто лет назад уехали, состоялись заграницей и представляли там русскую культуру, но при этом на Родине остались безызвестными.

Виктор Леонидов, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, кандидат исторических наук, рассказал, что исход из России начался сразу после революции 1917 года и проходил в несколько волн.

— Надо понимать, что большинство просто спасали себя и свои семьи от физической гибели, — пояснил Виктор Владимирович. — Кто-то — сначала в южные города России к Деникину. Кто-то — в Сибирь к Колчаку, а оттуда уже в Китай и Японию.

По словам Виктора Владимировича, память о людях русского зарубежья крайне важно сохранить потому, что многие из уехавших были очень достойными людьми, продолжавшими любить свою страну и служить ей несмотря на изгнание и крайне тяжелые условия жизни.

Филипп Кудряшов, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, генеральный директор киностудии «Вифсаида», рассказал зрителям о композиторе Алексее Бутакове и невероятной истории находки его партитур.

— Его семья эмигрировала в Сербию, он прошел через фашистский концлагерь, где, несмотря на тяжелейшие условия жизни, продолжал писать музыку. И отличную музыку, — рассказал Филипп Владимирович. — О судьбе этого композитора мы узнали только благодаря находке его музыкальных дневников из концлагеря под Нюрнбергом, которую сделали писатель Елена Зелинская и сербский актёр Марко Долаш в 2021 году. До конца года мы надеемся выпустить документальный фильм о судьбе и творчестве Алексея Бутакова.

Кстати, в рамках фестиваля состоится концерт по произведениям композитора, которые никогда ранее не исполнялись в России. Сейчас идет третий сезон фестиваля. С 10 по 15 мая его мероприятия пройдут в Москве. Посещение бесплатное; расписание — на сайте фестиваля fest.fnrz.ru.

До конца года фестиваль посетит Ростов Великий, Великий Новгород, Улан-Удэ и Владикавказ.