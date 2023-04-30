Как правильно подготовиться к пикнику на майские праздники

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В преддверии майских праздников москвичи вовсю готовятся к отдыху на природе. И, конечно же, продумывают меню. Диетолог Виктория Безнебеева рассказала «Вечерней Москве», как избежать отравлений и провести выходные по-настоящему вкусно.

Шашлык может пойти на пользу вашему организму, если есть его в умеренных количествах и с правильным гарниром. Норма порции мяса на одного взрослого составляет 200 граммов. Если вы соблюдаете диету или у вас имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, лучше отказаться от майонезного маринада, потому что он не только повышает жирность блюда, но и увеличивает риск отравления. Мясо с таким маринадом портится быстрее всего. Лучше используйте кефирный маринад: он сделает мясо нежнее и снизит жирность. Кстати, черная корочка от прожарки на мясе содержит большое количество канцерогенов, поэтому ее лучше срезать. Также ее вред поможет снизить гарнир из свежих овощи и зелени. Они помогают пищеварению, избегая ощущения тяжести в желудке, а также блокируют канцерогенные свойства жареного мяса, соусов. Сочетание «шашлык, алкоголь, соусы» приводит к обезвоживанию организма, особенно если на улице жаркая погода. Без алкоголя пикник тоже не обойдется. Запаситесь активированным углем, гелем или порошком от интоксикации.

Вкусный маринад

Чтобы размягчить ткани мяса, в маринад лучше добавить кефир, оставить его на полчаса, а затем вылить. Самый универсальный вариант — соево-соусный, который подойдет к любому мясу и достаточно прост в приготовлении. Для него вам понадобятся полстакана соевого соуса, четверть стакана рисового уксуса, 2 столовые ложки меда, 2 зубчика чеснока, пол чайной ложки красного перца, 1 чайная ложка имбиря и немного растительного масла. Эта смесь делает мясо гораздо сочнее, а также быстро пропитывает его — всего за два часа. Также лучше использовать крупную соль — она равномерно просолит продукт в отличие от мелкой, и переборщить с ней гораздо тяжелее.

Выбираем с умом

При покупке мяса для шашлыка обращайте внимание на условия хранения — оно должно находиться в холодильнике, отдельно от других продуктов, а на этикетке состав должен быть максимально простым — как будто вы готовили и мариновали его дома. Поверхность мяса — глянцевая.

Помним про рыбку

Для разнообразия можно запечь на мангале и рыбу. Для этого отлично подходит сибас, дорада, скумбрия. Рыбу в виде стейка стоит готовить в фольге, предварительно сбрызнув ее лимоном, гранатовым соком. Мариновать и мелко резать не нужно, так как рыба отлично прожаривается и в виде большого куска.

Никакого пластика

Когда маринуете шашлык, старайтесь избегать посуды, которая окисляется, иначе она добавит больше вредных веществ в мясо. Также лучше отказаться от использования пластиковой одноразовой посуды — используйте стеклянную.

Начните с салата

Шашлык ни в коем случае нельзя есть на пустой желудок, так как риск переедания очень высок. Перед трапезой лучше перекусите легким салатом, тогда мясо будет гораздо легче усваиваться. Не стоит налегать перед шашлыком на газированные напитки — иначе риск получить несварение желудка станет значительно выше.

Режем вдоль

Чтобы шашлык получился правильным и мягким, мясо нужно резать вдоль волокон. Нанизывать на шампуры лучше небольшие кусочки и не оставлять между ними промежутков — иначе шашлык потеряет сочность. Лук из маринада не должен свисать с шампура — его лучше выбросить перед жаркой, так как дополнительного вкуса он мясу не добавит. Самые маленькие кусочки лучше насаживать на шампур по краям — так им достанется меньше жара. Поливать шашлык маринадом во время жарки не стоит, так как угли могут разгореться сильнее и поджечь его.

Правила мангала

Правильно подобранный мангал — залог вкусного шашлыка. Важно, чтобы стенки были толстыми — иначе угли будут быстро прогорать, а мясо станет пересушенным и подгорелым. Если вы приобретаете мангал на многие годы, лучше сделать выбор в пользу чугунного — он прослужит дольше. Идеальная глубина мангала должна составлять от 12 до 18 сантиметров. В комплекте также должны быть шампуры, если речь не идет об «одноразовых мангалах». Они, кстати, приходят в негодность всего через несколько использований, а мясо начинает быстро подгорать. Лучше отдать предпочтение более дорогому, но качественному варианту.

Подкиньте дров

Если хотите, чтобы мясо получилось вкуснее, то покупной уголь для мангала лучше смешать с дровами фруктовых деревьев — например, яблони или вишни. Так у шашлыка получится приятный пряный вкус. Ни в коем случае нельзя использовать дрова из хвойных пород — вкус станет максимально горьким. Можно добавить в угли пару веточек розмарина — тогда мясо приобретет душистый аромат.

Секреты приготовления

Чтобы шашлык получился сочным, лучше выбирать свинину — вырезку или корейку, так как в них пропорции жира и мышечной ткани — 1:4. Если хотите сделать шашлык из баранины, то лучше брать корейку, окорок или заднюю ногу. Кстати, свой специфический запах баранина имеет в силу возраста животного, поэтому выбирайте мясо молодого барашка. Не стоит бояться покупать говядину — если пожарить среднюю часть туши, то она получится очень мягкой.

Без соуса и хлеба

Поедание шашлыка — тяжелая для организма трапеза. Поэтому лучше отказаться от некоторых продуктов, например, от покупных кетчупа, майонеза и других соусов. В них содержится большое количество сахара, поэтому лучше заменить их на сметану или соус домашнего приготовления. Аналогичная ситуация и с хлебом — он будет мешать перевариванию мяса, поэтому лучше отдать предпочтение тонкому лавашу в небольших количествах.

Куда пойти

Лучше всего для шашлыков подходят лесопарковые зоны, ведь во многих из них есть специально оборудованные бесплатные места с лавочками, столами, мангалом и ящиком для мусора. Ни в коем случае нельзя жарить шашлыки в городских парках, если там нет таких зон. Также в столице есть и платные пикниковые зоны. Арендовать беседку с мангалом в них стоит от 1200 рублей за час. Штраф за шашлык в неправильном месте составляет до 15 тысяч рублей.

Оп, переворот!

Чтобы мясо прожарилось и дошло до своей лучшей кондиции, его рекомендуется жарить около 25 минут, переворачивая каждые три-четыре минуты. Проверить готовность достаточно легко — проткните кусок ножом: если из него вытекает кровь, значит, мясо необходимо подержать еще. Вытекает прозрачный сок — значит, шашлык готов. Если переворачивать слишком редко, то вы получите неравномерно прожаренные куски, которые в некоторых местах будут сырыми.

Займу вам место, недорого

Предприимчивые москвичи предлагают за деньги занять место для шашлыков в городских и подмосковных парках. За свои услуги они просят от 500 до 3000 рублей. Знатоки отмечают, что лучшие места для установки мангала и жарки мяса в оборудованных зонах люди занимают с раннего утра. Поэтому за дополнительную плату «предприниматели» готовы приехать и к пяти утра. Также желающие могут заказать установку мангала и розжиг углей. Правда, все это в стоимость брони места не входит, и оплачивать их нужно отдельно.

Избежать штрафа

С 1 марта этого года изменились правила, касающиеся загородного отдыха. Теперь «шашлычники» должны особенно насторожиться — штраф за приготовление мяса в неподходящем месте может составить до 15 тысяч рублей.

— Основные правила — расстояние не менее пяти метров от постройки, а также отсутствие поблизости торфяников и хвойных деревьев. Если ветер дует сильнее десяти метров в секунду, то из-за рисков от шашлыков лучше отказаться. Также лучше взять мангал с ограждением, — рассказал юрист Павел Поздняков.

А если шашлыки привели к пожару, тогда нарушителям может грозить наказание вплоть до тюремного срока.