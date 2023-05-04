«Меня, сапера, ничем не напугать»: ветеран Александр Столяр ждет торжественный парад Победы

Ветеран Александр Столяр со своим портретом времен Великой Отечественной войны / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Столяра 9 Мая — самый значимый, долгожданный праздник. Он рассказал «Вечерней Москве», какой долгий путь он прошел до Дня Победы.

Александра Евдокимовича война настигла в возрасте 14 лет. На тот момент он окончил шесть классов и пошел работать в колхоз. Призвали его только в 1944 году, попал в инженерные войска и стал обучаться саперному делу. Казалось бы, война уже скоро закончится, но работы Александру Столяру предстояло много.

— К этому времени большая территория страны была освобождена от агрессора, и эта земля была очень засорена взрывоопасными предметами: минами, авиационными бомбами, снарядами. А нам в это время нужно было пахать и хлеб сеять. Поэтому просто необходимо было все очистить, разминировать. Чтобы поля войны вновь были засеяны пшеницей, — вспоминает Столяр.

Александр отправился на фронт рядовым. Воевал на Первом Украинском фронте. В районе современного Прикарпатья. Там Столяр прокладывал проходы в минных полях. Так он давал дорогу танкам, которые шли к исходным рубежам. А затем Александр Столяр занимался сплошным разминированием этой местности.

Ветеран уточняет, что он ни дня не воевал с оружием в руке. Винтовку ему заменял миноискатель. С ним он прочесывал огромные территории.

— И все это под бесконечными обстрелами. Я по сей день помню, как вдали от меня рвались снаряды, как осколки сыпались повсюду, с таким ярким, жутким звуком, похожим на шелест. И хорошо, что это все пролетало мимо меня, — рассказывает Столяр.

Потом война закончилась долгожданной победой. А вот работа Александра Евдокимовича все еще продолжалась.

— Мое трудолюбие, упорство разглядел командир нашего батальона. Он по достоинству оценивал мою работу, говорил, что я хороший сапер. Даже называл «сынком», — вспоминает Столяр. — Он и предложил пойти мне учиться дальше военному делу. В 1949 году он отправил меня на курсы лейтенантов.

В январе 1950 года Александр Столяр получил звание лейтенанта. Он сразу стал командиром целого саперного взвода. При этом он сам по-прежнему продолжал заниматься разминированием местности. В общей сложности за срок службы Столяр «разоружил» десятки тысяч снарядов и мин.

В 1970 году Александр Столяр окончил Военно-инженерную академию, стал начальником инженерной службы дивизии. Затем преподавал в Ульяновском высшем военном танковом училище, где и дослужил до отставки, до выхода на пенсию. Все это время он передавал свой опыт подрастающему поколению, учил военно-инженерному обеспечению боя танкистов. Позже занимался и общественной деятельностью — занимал должность председателя комитета по патриотическому воспитанию молодежи в районном Совете ветеранов.

Несмотря на не очень приятные новости о летающем беспилотнике над Красной площадью, Александр Столяр настроен бодро: сапера, прошедшего Великую Отечественную войну, ничем не напугать.

— Никакие обстоятельства никогда не повлияют на священный парад Победы. Это один из важнейших дней в нашей истории, и он должен стабильно проходить каждый год, — поделился Столяр. — Несмотря на то, что происходит в мире, что творит Украина, люди должны помнить и чтить великую победу, которой добивался советский народ. Вражеские страны должны видеть, что такое мощь нашего оружия и то, что мы не дадим никому посягнуть на наши территории, людей и свободу. К сожалению, я не смогу присутствовать на нем, так как мне 96 лет и я не могу передвигаться, но я бы с радостью хотел быть на нем. Я буду смотреть его по телевизору в любом случае. Я хочу верить, что парад Победы будет таким же масштабным, как и в прошлые годы, и мы снова будем гордиться нашей пехотой, флотом, танками и техникой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Леонков, военный эксперт:

— Парад Победы должен быть проведен, и точка. Пусть сделают улучшенную систему защиты, чтобы точно ничто не помешало, но он должен быть. Ради ветеранов, которые ценой своего здоровья и жизни отстаивали нашу страну. Это традиция и показатель того, что история не забывается с годами.