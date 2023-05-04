Исай Добровейн: вспомним о выдающемся композиторе

Фото: предоставлено Фондом наследия русского зарубежья

В Москве стартовал фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». В его рамках публика познакомится с творчеством композитора Исая Добровейна. Впрочем, не только с ним. Русское зарубежье — это огромный социальный и культурный феномен, полноценное знакомство с которым нам, как обществу, еще только предстоит.

Вернуть России наследие сынов

Елена Чернышкова, директор Фонда наследия русского зарубежья, рассказывает:

— В результате трагических событий начала ХХ века несколько миллионов наших соотечественников были вынуждены навсегда покинуть Россию. Их судьбы сложились очень по-разному. Кто-то, как, например, Владимир Набоков, стал успешен в жизни за рубежом. Другие так и не смогли реализоваться и были вынуждены прозябать на новом месте. Речь идет об огромном числе людей разных сословий, наиболее заметные из которых были выходцами из аристократии, блестяще образованными профессионалами в разных сферах. Они оказались оторванными от Родины и стали своеобразными посланниками русской культуры, русской мысли по всему миру. Наверное, трудно найти страну, в развитие культуры, науки, экономики которой не внесли свой вклад русские эмигранты.

Как пояснила Елена Павловна, «Фонд наследия русского зарубежья» создан по инициативе Дома русского зарубежья и корпорации «ВЭБ.рф» с целью сохранения и возрождения памяти об истории эмиграции первой волны и ее выдающихся представителях на Родине и в мире. А еще — возвращения в Россию самых ценных архивов и культурного наследия русского зарубежья.

— Мы хотим познакомить наших современников с судьбами соотечественников и их достижениями, сыгравшими роль в развитии мировой культуры и науки, — рассказывает Елена Чернышкова. — Великие стихи и проза, кино в Голливуде, музыкальные и театральные постановки, прогремевшие по всему миру, выдающиеся художественные произведения, научные открытия, совершенные в ХХ веке в разных странах мира, принадлежат русским. К тому же, важно понимать, что многие из оказавшихся в тот момент в зарубежье уезжали ненадолго; они мечтали о возвращении на Родину и, возможно, поэтому сумели сохранить свою культуру и традиции, нравственные и духовные ценности, пронести их и сберечь на протяжении целого столетия. Фонд стремится сохранить для будущих поколений это уникальное культурно-историческое наследие русского зарубежья и познакомить с ним наших современников.

Речь идет о сохранении и возвращении в Россию материального наследия — архивов, артефактов, культурных ценностей. А еще — о сохранения памяти: Фонд также финансирует сохранение русских некрополей за рубежом. И, конечно, программы Фонда способствуют популяризации темы русского зарубежья в России, особенно в молодежной аудитории, среди людей, которые через 10–15 лет будут определять лицо современной России.

— В рамках программ фонда реализуется важная цель — формирование сообщества единомышленников, людей, которым интересно изучать историю России через историю русского зарубежья, — рассказывает Елена Чернышкова.

Для этого Фонд работает по трем направлениям. Во-первых, это возвращение в Россию самых ценных архивов и коллекций музейного значения. Затем их представляют научной и широкой общественности.

— Во-вторых, это поддержка проектов нашего учредителя — Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. И наконец, это реализация целого комплекса просветительских проектов, который направлен на знакомство широкой аудитории с историей русского зарубежья через знакомство с судьбами конкретных людей и их семей, через вовлечение городских сообществ в изучение истории своих городов и связей своих земляков с русским зарубежьем, — пояснила Елена Павловна.

Все три направления взаимосвязаны между собой, и между проектами нередко возникает синергетический эффект.

— Например, когда мы выкупаем архивные материалы и привозим их в Россию, мы сразу же планируем мероприятия по их популяризации, представлению широкой общественности. Используем для этого площадку Дома русского зарубежья, а также внешние площадки не только в Москве, но в других городах, чтобы максимально широко представить архивы, возвращенные в Россию, — рассказывает директор Фонда.

Какой ясный и богатый музыкальный язык!

Одно из имен, которое сейчас стремится вернуть Фонд российской аудитории — пианист и композитор Исай Добровейн. Он родился в Нижнем Новгороде в 1891 году. А в 1911 году окончил Московскую консерваторию у Сергея Танеева по композиции и у Константина Игумнова по фортепиано. Иными словами, учителя у Добровейна были одними из лучших в России. Завершив обучение, Исай Александрович активно концертировал и участвовал в музыкальной и общественной жизни России накануне Октябрьской революции и в первые годы Советской власти. Но в 1923 году все-таки уехал и жил за границей. Преимущественно в Норвегии, где не только внес большой вклад в развитие музыкальной культуры этой страны, но и активно способствовал продвижению за рубежом русской культуры. Прежде всего — опер великих русских композиторов, принимая участие в постановках в качестве художественного руководителя и дирижера.

— Композиторский стиль Добровейна тяготеет к традиционализму, по стилю он близок к музыке Рахманинова, Скрябина, Танеева и Метнера, — рассказывает Елена Чернышкова. — Наследие Добровейна как композитора невелико по объему, но все его сочинения отличаются тщательностью отделки, выверенностью формы, ясным и богатым музыкальным языком и насыщенной эмоциональностью. Несмотря на то, что за рубежом Добровейн состоялся как музыкант, сегодня его сочинения практически неизвестны русскому слушателю и незаслуженно забыты. Дело в том, что после отъезда музыканта из России его творчество оказалось под негласным запретом. Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» как раз и призван заново открыть Добровейна российским любителям музыки.

В рамках фестиваля будет презентован диск композиций Добровейна, впервые изданный Фондом наследия русского зарубежья. Исполнителем и инициатором записи выступил пианист и телерадиоведущий Алексей Сканави.

— История издания берет свое начало в 2022 году, когда во время всероссийского фестиваля «Русское зарубежье: города и лица» в Нижнем Новгороде, в Русском музее фотографии при кураторстве Российского национального музея музыки состоялась выставка, посвященная малоизвестному в России композитору Исаю Добровейну, — рассказывает Елена Чернышкова. — Успех выставки превзошел все ожидания и побудил продолжить открывать композитора для широкой аудитории, и в мае диск будет презентован и доступен на ведущих аудиоплатформах.

Презентация диска «Фортепианные миниатюры Исая Добровейна» и небольшой концерт состоятся в субботу, 13 мая, в 19:00 по адресу Нижняя Радищевская, 2, концертный зал Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. Вход — бесплатный, но сначала необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля, там же доступна полная программа: fest.fnrz.ru/moscow2023.