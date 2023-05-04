Триумф Сталинграда

Неизвестный красноармеец на площади Павших борцов в Сталинграде после окончания боев за взятие города. Фото: январь 1943 года / Фото: WARALBUM.RU

2 февраля 1943 года завершилась победой Сталинградская битва — одно из самых масштабных и кровавых сражений в истории человечества. После этого начался коренной перелом в Великой Отечественной войне: стратегическая инициатива стала переходить к советскому командованию.

Летом 1942 года удача на Южном фронте благоволила нацистам: за июнь-июль они захватили большую часть Воронежа, вторично заняли Ростов-на-Дону, вторглись на Донбасс… Дальнейшей целью стал Сталинград (ныне Волгоград) — крупный промышленный город на берегу Волги. Покорив его, немцы перерезали бы и водные, и наземные коммуникации между центральными районами СССР и Кавказом. Вдобавок захват города, названного в честь лидера советского государства, имел бы огромное идеологическое значение.

Битва началась с немецкого наступления 17 июля 1942 года в большой излучине Дона. Больше месяца — до 23 августа — фашисты, несмотря на яростное сопротивление, теснили советскую армию к Сталинграду, одновременно бомбя пункт назначения с воздуха. Затем, уже в городе, почти три месяца продолжалась борьба — за каждый дом, каждый подвал. Это стало настоящей школой боя в городских условиях: из-за опасности рикошета от многочисленных стен стрельбе приходилось предпочитать рукопашную. Все же к 18 ноября немцам удалось занять почти весь город и прижать советские войска к Волге. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление: под городом Калач советские войска ударили по «клину», состоявшему из соединений германских союзников — итальянцев, румын, венгров. И вооружение, и мотивация у них были слабее, чем у немцев. За четыре дня группировка была окружена. В дальнейшем советская армия смогла провести еще серию удачных окружений.

Поначалу немцы не очень боялись попадания в «кольца». У них был опыт относительно комфортного сидения под Демянском Ленинградской (ныне — Новгородской) области с января по май 1942 года: тогда угодившие в «котел» части вермахта прекрасно снабжались с воздуха, а впоследствии подошедшее подкрепление их вызволило. Однако под Сталинградом эта история не повторилась: советские Военно-воздушные силы, многому за это время научившиеся, сбивали немецкие самолеты. Окруженные войска быстро стали испытывать голод, нехватку топлива и боеприпасов. В номере за 1 февраля 1943 года «Вечерняя Москва» описывала трофеи, которые привезли из Сталинграда в столицу, в Центральный музей Красной армии (ныне — Центральный музей Вооруженных сил РФ). Среди них был и мешок почты из сбитого транспортного самолета «Хейнкель-111». Автор одного из писем бодрился: «Лошади еще есть у нас». «Теперь весь мир знает, что окруженные под Сталинградом немцы съели всех своих лошадей», — комментировал корреспондент.

31 января 1943 года командующий 6-й немецкой армией Фридрих Паулюс добровольно сдался в плен вместе с генералами и офицерами штаба. На то, чтобы принудить к капитуляции руководство остальных изолированных фашистских группировок, понадобилось еще три дня.

В Германии после февральских новостей объявили четырехдневный траур. Итальянских, венгерских, румынских и словацких солдат пришлось отправлять на родину и в дальнейшем использовать только на тыловой службе — в такое уныние их повергли сталинградские события. Лидеры стран-союзников тоже стали отворачиваться от Гитлера: Турция и Япония передумали вторгаться в СССР, Италия, Румыния и Венгрия стали искать возможности выхода из войны. А у сторонников Советского Союза победа вызвала огромное воодушевление и уважение.

«Вечерняя Москва», 1–3 февраля 1943 года.