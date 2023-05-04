Блокадное кольцо разомкнуто

Фото: пресс-служба Музея Победы

18 января 1943 года была прорвана Ленинградская блокада. До окончательного высвобождения города из вражеского кольца оставался еще год с лишним, но эта победа спасла осажденных от голода и перечеркнула важный пункт в планах Гитлера.

Блокада была установлена 8 сентября 1941 года. С запада естественным ограничителем служил Финский залив, с востока — Ладожское озеро. Осенью 1941 года с севера к этому участку подошли финские войска, а с юга — немецкая группа «Север». Достигнув Ладоги и взяв под контроль исток Невы, фашисты перекрыли городу (и Ленинградскому фронту) связь с сушей. Правда, расстояние до позиций Волховского фронта в некоторых местах составляло всего 12–13 километров. Но эту полоску земли («шлиссельбургско-синявинский выступ») фашисты успели буквально нашпиговать укреплениями. В «Вечерней Москве» за 19 января 1943 года описывался один из уголков этой местности: «Больше года немецкие инженеры и саперы строили здесь подземные сооружения, ДЗОТы, сложные системы траншей, окопов, крытых снайперских гнезд «…» Здесь изрыгал смерть каждый клочок земли».

С сентября 1941 года по октябрь 1942 года советские войска четырежды пытались прорвать блокаду. Успешной оказалась пятая операция, названная «Искра». Командование Ленинградского и Волховского фронтов целый месяц проводило учения по наступлению в лесах и болотах и штурму эшелонированной обороны противника. В Ленинграде отрабатывали форсирование Невы по льду и наведение переправ для тяжелой артиллерии и танков. При этом от вражеской разведки удалось скрыть направление главного удара.

12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов с тяжелыми боями двинулись навстречу друг другу. Встреча состоялась утром 18 января, в районе Рабочего поселка № 5. Ленинград связала с сушей полоса побережья шириной 8–11 километров. На ней очень быстро построили «Дорогу Победы» (железнодорожную линию Поляны — Шлиссельбург), автомагистраль, несколько мостов через Неву. Уже 7 февраля в город прибыл первый поезд с «большой земли», а к середине месяца продовольственные пайки увеличили до нормы, принятой для остальных промышленных центров страны. А гитлеровское командование вынуждено было расстаться с проектами вступления в Ленинград и дальнейшего соединения с финскими войсками. Полное же снятие блокады произошло 27 января 1944 года.

«Вечерняя Москва», 19 января 1943 года.