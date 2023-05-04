Эпохальные решения Большой тройки

Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль в окружении штабных офицеров после завершения Тегеранской конференции глав союзных держав. Фото: декабрь 1943 года / Фото: AP / TASS

28 ноября 1943 года в Тегеране открылась конференция руководителей трех союзных государств антигитлеровской коалиции: председателя Совнаркома СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Эта встреча вошла в историю как Тегеранская конференция, на которой лидеры стран обсуждали военные вопросы, в первую очередь вопрос об открытии «второго фронта» в Европе, и в итоге достигли общей договоренности.

Кроме этого, на конференции обсуждались вопросы, касающиеся послевоенного устройства мира. Здесь было в целом согласовано решение о передаче Кенигсберга (ныне — Калининград) Советскому Союзу.

Также была достигнута и предварительная договоренность об установлении границ Польши. Таким образом, территория Западной Украины и Западной Белоруссии признавалась отошедшей к СССР.

Помимо этого, руководители трех держав обменялись на Тегеранской конференции мнениями о создании международной организации безопасности после войны и приняли «Декларацию об Иране», в которой подтвердили желание сохранить независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность этой страны.

По завершении конференции была опубликована «Декларация трех держав». Согласно документу, руководители Большой тройки согласовали планы уничтожения германских вооруженных сил по срокам и масштабам операций, предпринимаемых с востока, запада и юга. Декларация констатировала решимость трех государств работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время. Тегеранская конференция стала одним из крупнейших дипломатических событий ХХ века. Во время этой конференции советские разведчики предотвратили операцию немецкой разведки «Длинный прыжок», разработанную Отто Скорцени, по физическому уничтожению лидеров сразу трех государств — Черчилля, Рузвельта и Сталина.

«Вечерняя Москва», декабрь 1943 года.