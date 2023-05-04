Герои-десантники Малой Земли

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К началу 1943 года почти весь Таманский полуостров на юге страны был оккупирован немцами. В январе советское командование утвердило план по освобождению этой территории, и уже в феврале советские войска вышли к Азовскому морю и взяли Майкоп. Настала очередь освобождения Новороссийска.

Операция по освобождению города началась в ночь на 4 февраля. Однако из-за плохой организации из основного десанта на сушу попали лишь около 1500 человек с 16 танками. Действия же вспомогательного десанта, который считался отвлекающим, оказались более успешными — под командованием майора Цезаря Куникова, используя дымовую завесу, в районе Станички высадились 275 бойцов с легким вооружением. Стремительной атакой с ходу отряд Куникова занял небольшой плацдарм, который получил название Малая Земля.

За морпехами на плацдарм последовательно высадились две большие группы войск, и освобожденная территория была расширена до 4 километров по фронту и на 2,5 километра в глубину. Через несколько месяцев на Малую Землю пробились оставшиеся силы десанта — за несколько ночей здесь были высажены 255-я и 83-я отдельные бригады морской пехоты, 165-я стрелковая бригада, 31-й отдельный парашютно-десантный полк, 29-й истребительный противотанковый полк и другие части — всего до 17 тысяч человек, которые расширили плацдарм до 30 квадратных километров. Управление войсками, действовавшими на Малой Земле, осуществляла оперативная группа 18-й армии во главе с генералом Гречкиным.

В течение семи месяцев воины героически обороняли Малую Землю в противостоянии с 27-тысячной германской армией, которая постоянно вела обстрелы плацдарма, пыталась его атаковать. Но наши воины Малую Землю отстояли, и 16 сентября 1943 года вместе с наступавшими советскими войсками защитники плацдарма полностью освободили город Новороссийск.

«Вечерняя Москва», декабрь 1943 года.