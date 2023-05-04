Открыты три новые станции метро

Москвичи на станции «Новокузнецкая». Фото 1943 года / Фото: ASTVU.COM

Строительство московского метро было заморожено только на первые, тяжелейшие месяцы войны. Уже в декабре 1941 года работы возобновились, а в 1943 году открылись три новые станции.

Последней довоенной «премьерой» метрополитена стала Горьковско-Замоскворецкая линия: она заработала 11 сентября 1938 года, крайними точками были «Сокол» и «Площадь Свердлова» (ныне — «Театральная»). А за один только 1943 год эта ветка приросла тремя станциями с юга. Раньше всех — 1 января 1943 года — открылась наиболее удаленная от центра станция, «Завод имени Сталина» (ныне — «Автозаводская»). Две промежуточные, «Новокузнецкая» и «Павелецкая», еще не были достроены. От «Площади Свердлова» пассажиры преодолевали перегон в 6,5 километра, дважды пересекая под землей Москву-реку — целых восемь минут в тоннеле. В день открытия станции «Вечерка» посвятила ей целую полосу, и там, в частности, была затронута тема этого временного неудобства. Указывалось, что длина перегона компенсируется повышенной скоростью поездов: 48 километров в час, в полтора раза быстрее, чем на других московских линиях. Высокая скорость сопровождала и процесс создания этой станции: на той же полосе описано, что в среднем нормы выполнялись на 135 процентов, 65 процентов рабочих (две трети) выполняли до полутора норм в смену, а 23,9 процента (почти каждый четвертый) — даже по две. А ведь некоторые из этих тружеников лишь полтора года назад не представляли себе иной работы, как у семейного очага. Скажем, бетонщицы Кузьмина и Чирикова — в прошлом домашние хозяйки...

Автор проекта архитектор Алексей Душкин подробно рассказывал о декоре станции, специально остановившись на панно в перронном зале. Мозаика для них была выполнена в блокадном Ленинграде и, как сказано в газете, «отправлялась в Москву иногда и на самолетах» (современные источники добавляют, что еще и в грузовиках по Дороге жизни). «Эта частица труда, отданного Ленинградом в тяжелые дни войны московскому метро, придает еще большую значимость великолепному сооружению», — подытоживала «Вечерка».

Под конец 1943 года, 20 ноября, были открыты «Ново-Кузнецкая» (тогда название писалось так — через дефис!) и «Павелецкая». Разумеется, «Вечерка» снова приурочила к этому событию полосу. Отмечалось, как сложно было работать на уже действующем участке («приходилось особенно напряженно трудиться в те короткие ночные часы, когда движение поездов приостанавливалось»). Одной из важных препон стали эскалаторы: ранее их изготавливали только в Ленинграде. Пришлось летом 1943 года налаживать производство в столице, «кооперировать до 43 московских заводов». Снова были явлены примеры высочайшего темпа: до войны один эскалатор монтировали до 90 дней, теперь — в полтора раза быстрее, а наземные вестибюли вместо полугода построили за три месяца.

Архитекторы гордились, что в оформлении станций и вестибюлей им удалось «избегнуть упрощенчества, недопустимого для монументальных сооружений». Однако «Вечерка» давала понять, что масштабная стройка не слишком отвлекала ресурсы от других задач, которых полно в воюющей стране. Удалось пойти на «облегчение конструкции», а также найти замену для «остродефицитных материалов» — об этом рапортовал начальник строительства «Павелецкой» Николай Данелиа (так писалась его фамилия — а вот его сын Георгий, впоследствии кинорежиссер, стал известен как «Данелия»). Добавим, что до Победы были открыты еще четыре станции: 18 января 1944 года запустили участок от «Курской»радиальной» до «Измайловского парка культуры и отдыха имени Сталина» (ныне — «Партизанская»). На каждой из этих семи станций есть надпись: «Сооружена в дни Отечественной войны».

«Вечерняя Москва», 1 января и 20 ноября 1943 года.