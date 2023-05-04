Танки и самолеты врага стали выставочными экспонатами

Москвичи на выставке трофеев в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Фото 1943 года / Фото: Яков Бродский / РИА Новости

В самый разгар войны, 22 июня 1943 года в Парке Горького в Москве открылась выставка немецкого трофейного оружия. Ее специально приурочили ко второй годовщине начала войны. К этому времени Красная армия начала уверенно наступать: пусть до Дня Победы было еще далеко, но кризис первых военных лет был преодолен.

К этому времени у советских войск накопилось немало образцов захваченной техники противника — тяжелой артиллерии и авиации, поэтому экспозиция получилась очень внушительной — общая площадь выставки составляла 10,5 гектара.

Танки, бронетранспортеры, грузовики, самолеты, орудия и инженерное оборудование были размещены в самом парке и вдоль набережной Москвы-реки под открытым небом, а стрелковое оружие, элементы формы, амуниция, знамена и прочее — в специально построенных для этой выставки павильонах. Больше всего места досталось авиации противника — под размещение техники отвели 26 тысяч квадратных метров. Специально под выставку был заново перестроен Центральный вход в парк и установлена новая ограда. В парке была заново создана водопроводная и канализационная сеть, установлено уличное освещение с соблюдением всех мер светомаскировки. Для посетителей выставки были сделаны 50 питьевых фонтанчиков, многочисленные киоски для продажи прохладительных напитков и легких закусок.

За несколько дней до официального открытия выставку посетил лично Сталин и остался доволен — и организацией мероприятия, и самой экспозицией.

Выставка образцов трофейного вооружения пользовалась большой популярностью. И она постоянно обновлялась — сюда привозили новые экземпляры вооружения, добытые в сражениях или брошенные отступающим врагом, а также трофеи от других армий — союзников Германии.

Выставка продолжала функционировать до 1 октября 1948 года. За это время ее посмотрели более 7,5 миллиона человек.

«Вечерняя Москва», июнь 1943 года.