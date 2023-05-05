Наблюдаю чудо рождения жизни

Фото: из личного архива Ирины Витязевой

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий в ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Министерства здравоохранения РФ Ирина Витязева (на фото) сделала счастливыми родителями более пяти тысяч супружеских пар.

Сегодня для нее и тысяч ее коллег профессиональный праздник — День акушера. Благодаря медикам, в каждом московском районе становится все больше новых людей.

Почти четыре десятка лет Ирина Витязева помогает мужчинам и женщинам побороть бесплодие. Бич для многих семей — невозможность иметь детей. Но современная наука, медицина и чуткий подход в деликатных вопросах творят чудеса. Одним из проводников такого волшебства, как начало новой жизни, можно назвать Ирину Витязеву. Свой путь она начинала как акушер-гинеколог в родильном доме, чуть позже стала заведующей Московского городского центра по лечению женского бесплодия на базе первой городской клинической больницы имени Пирогова, а последние 15 лет работает в «Эндокринологическом научном центре» России.

— Наша задача, как специалистов, сделать так, чтобы в нашей стране повышалась рождаемость и росла численность населения, — улыбается врач. — Мы решаем проблему не только семьи, но и всего общества, помогаем людям быть счастливыми в продолжении своего рода, а науке и здравоохранению продвигаться вперед. Когда видишь счастливые лица родителей и здорового ребенка, хочется еще больше и лучше трудиться на благо своей страны, родного города и его жителей. А сколько еще открытий может преподнести наша сфера деятельности с появлением современных репродуктивных технологий! Их интересно внедрять в практику, в том числе и в таких случаях, где, казалось бы, только чудо способно помочь паре иметь детей. Тем ценнее такие беременности, несмотря порой на многократные попытки супругов зачать ребенка.

«НМИЦ эндокринологии», где полтора десятка лет трудится Ирина Витязева, находится в Академическом районе. Заведующая отделением отмечает, что сам национальный медцентр, в стенах которого консультируют, оперируют, лечат тысячи людей, буквально расцвел за последние годы под руководством высочайшего профессионала своего дела Героя Труда России академика Ивана Ивановича Дедова. В развитие ВРТ и ЭКО много личного труда вложил именно президент центра Иван Дедов.

— Для меня в районе важна архитектура, умение строителей вписать в его ткань новые дома, — говорит доктор. — Как говорят про «золотое сечение», что это гармония во всем. Так вот этот принцип применим не только в архитектуре, но и в медицине.

Наш эндокринологический центр сейчас действует в двух новых статусах — Национальный центр мирового уровня и Государственный научный центр. Он очень преобразился в последнее время, это замечают все и, в первую очередь, пациенты.

Для меня в Академическом районе ЭНЦ — доминанта, прекрасная и снаружи, и внутри. Из неказистого корпуса с надстроенными этажами он превратился в современное медучреждение после проведённой реконструкции. Тем более, что в этих стенах люди обретают надежды, укрепляют здоровье. Здесь мы, врачи и медсестры, проводим большую часть своей жизни.

Самыми любимыми местами для прогулок в Москве Ирина Витязева называет не только ставший за последние годы родной Академический, но и центральные набережные, в первую очередь — Раушскую.

— Люблю гулять по столичном центру, заглядывать в маленькие улочки и переулки Замоскворечья и Балчуга, — отмечает она.