Ветераны из геронтологических центров вспоминают годы Великой Отечественной войны

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В геронтологических центрах столицы проживает более 300 ветеранов и детей войны. Это люди, которые стали свидетелями тяжелых событий, и все равно нашли в себе силы продолжать жить и созидать для будущих поколений. Накануне Дня Победы ветераны поделились своими воспоминаниями о непростых годах Великой Отечественной войны.

Город постоянно развивает и усиливает помощь ветеранам и детям войны. Из года в год увеличивается размер социальных выплат, расширяются программы соцподдержки, появляются новые проекты. Москва помогает ветеранам продолжать реализовывать себя в самых разных сферах. Свидетели Великой Отечественной войны, которые в силу здоровья и возраста больше не могут заботиться о себе самостоятельно, живут в столичных геронтологических центрах, где им предоставляют постоянный профессиональный уход.

В системе городских домов-интернатов для людей старшего поколения работает уникальное учреждение — филиал Геронтологический центр для ветеранов войны «Коньково» Геронтологического центра «Юго-Западный». Почти все жители - ветераны, участники боевых действий, узники лагерей, жители блокадного Ленинграда. Здесь не только заботятся о пожилых людях, но и пишут хронику военных лет, проводят мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи.

Жители «Коньково» часто вспоминают те события, через которые им пришлось пройти. Накануне Дня Победы о своей истории рассказала Роза Васильевна Покачалова.

— Мне было 13 лет. Застали только первую бомбежку. Страх был жуткий. Некоторым становилось плохо. Не выдерживали. Потом стали приспосабливаться. И вскоре, когда немцы подходили к Москве, всех школьников эвакуировали, — вспоминает ветеран.

В дорогу родители положили детям еду и немного вещей. Путь был непростым: сначала на машине, затем пассажирским поездом, после — в открытых вагонах. В Свердловске школьники пересели на лошадей и отправились в село, где их распределили по разным домам.

Мать девочки осталась в Москве и работала на прожекторном заводе. Когда Роза закончила шестой класс, мама забрала ее. Вместе они поехали в Йошкар-Олу, куда были эвакуированы сотрудники московского предприятия, чтобы построить новый завод.

Там Роза продолжила учиться в школе, выступала перед ранеными солдатами, помогала в уходе за ними. По окончании седьмого класса она трудоустроилась на прожекторный завод к матери, где складывала детали в ящики для отправки на другие заводы. Девочка также участвовала в лесозаготовке. Одна бригада пилила деревья, другая готовила сучья, а третья, в которой была Роза Васильевна, загружала ветки в сани.

— Мы из этого целые соревнования устраивали: кто первый добежит до саней, а кто больше загрузит. Весело было. А когда приезжали мокрые и замерзшие домой, грелись на русских печках, — рассказывает Роза Васильевна.

Роза Васильевна Покачалова / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Владимиру Александровичу Алешкову, жителю Геронтологического центра для ветеранов войны «Коньково» Геронтологического центра «Юго-Западный», в этом году исполнилось 97 лет, но события военных лет он помнит как вчера.

— Старший брат с первого и до последнего дня провел на фронте. Я, мама, братишка и две сестренки были эвакуированы в Саратовскую область, где жили в большом доме у богатой хозяйки. В комнате, где мы находились, было холодно. Еду не давали, — рассказывает ветеран.

Позже отец приехал навестить семью, посмотрел, как нелегко им живется и забрал в Москву. В 1942 году отец в составе сталинской дивизии уехал на Кавказ и там пропал без вести.

Владимир Александрович старался помогать матери и устроился через знакомых отца в отряд по регулированию уличного движения. В 1943 году его призвали в армию. Он уже должен был готовиться к отправке на Дальний Восток с пехотой, но в тот же день к нему пришли двое молодых людей и вручили повестку в учебный автомобильный полк. У молодого человека уже был опыт вождения мотоцикла, и он хорошо знал правила дорожного движения.

— Когда пришел эшелон, командир роты всех досматривал. Если в мешке были кружки, ложки, полотенца, все забирал. Я выпрыгнул через окно и проскочил. В итоге во всем вагоне у меня у одного остались столовые приборы и котелок.

Владимир Александрович Алешков / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В роте Владимира Александровича считали за старшего: он был высокий, отличался мудростью и жизненным опытом. Но время было тяжелое, снабжения хватало не всегда.

— Помню наш первый рейс на передовую. Нас загрузили мешками с сухарями. Трогать нельзя было. Но мы все-таки развязали несколько мешков и взяли оттуда по сухарю. Обмакивали в луже и ели, — вспоминает Владимир Александрович.

Владимир Александрович всегда думал о близких. Эти мысли подбадривали его на фронте, помогли пройти войну и вернуться домой.

В Москве работают 8 геронтологических центров с филиалами, в которых сотрудники обеспечивают качественный уход и помощь проживающим ветеранам. Специалисты организуют для них реабилитационные мероприятия, которые помогают людям старшего поколения поддерживать положительное психоэмоциональное и физическое состояние.

Получить консультацию по вопросам предоставления путевки в соцучреждение можно круглосуточно по телефону: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.