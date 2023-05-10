Как социальные координаторы составляют индивидуальный маршрут помощи для пациентов с инвалидностью

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Социальные координаторы в больницах помогают пациентам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Только за последний месяц социальную помощь специалистов получили почти 2 тысячи пациентов, лишенных трудоспособности, а это 38% от числа всех москвичей, которые воспользовались поддержкой социальных координаторов.

Задача социальных координаторов — вникнуть в проблему и предложить индивидуальный маршрут помощи каждому нуждающемуся пациенту. Порой после сложной операции или травмы люди могут не осознавать, что потеряли привычные навыки. Так, после сердечного приступа пожилая москвичка была очень слаба. Врачи видели, что ей нужен уход, сама женщина, несмотря на вторую группу инвалидности, считала иначе. До госпитализации пенсионерка самостоятельно справлялась со всеми бытовыми делами и от помощи социальной службы отказывалась. Но специалистам удалось убедить женщину.

— За несколько дней в больнице бабушка привыкла к общению с нами, прониклась доверием и призналась, что без посторонней помощи не обойдется. Кроме мужа, также имеющего инвалидность, близких у нее не было. В тот же день мы пригласили социального инспектора, который выявил, в какой помощи нуждается пациентка. Процесс оформления социальной помощи на дому запущен, и вопрос решился в течение дня. Женщина повеселела, уже спокойно ждала выписки. Дома ее ждал социальный работник. Позже мы позвонили и убедились, что у супругов все хорошо, — вспоминает Ольга Жукова, старший социальный координатор городской клинической больницы №24.

Уход за родственником с ограниченными возможностями здоровья — дополнительная нагрузка для близких. Иногда семье становится сложно и морально, и физически, требуется помощь. Однажды возникли трудности в общении с матерью маломобильного пациента. Женщина была раздражена, а со стороны медиков не было понимания, заберет ли она сына домой после выписки. Отстраненность родственников — явный сигнал для социальных координаторов принять участие в судьбе пациента. Это был молодой мужчина с инвалидностью, он не говорил, не вставал и нуждался в постоянном домашнем уходе. Мама для него — единственный близкий человек.

— Увидели совершенно уставшую женщину. Мать извелась переживаниями о здоровье сына, всю жизнь посвятила заботе о нем, а недавно похоронила мужа, и самой предстояло лечь на операцию. Больше всего женщину страшило, кто позаботится о сыне, пока она будет в больнице. К общению с матерью подключился психолог нашей службы. Вместе с врачами мы приняли решение временно перевести пациента в социальный дом и срочно начали оформление и сбор документов. Путевку получили быстро. Для перевозки лежачего пациента в социальные координаторы заказали специализированный транспорт. Женщина вздохнула с облегчением. Она выразила искреннюю благодарность специалистам. А мы всегда рады помочь нашим пациентам и их семьям в сложных обстоятельствах, — говорит Татьяна Федоренко, старший социальный координатор городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева.

Сегодня социальные координаторы работают в 30 учреждениях столичного здравоохранения. Служба в больницах взяла на себя существенную часть социальных вопросов, которые раньше решали медицинские работники. Пока врачи лечат, социальные координаторы помогают получить адресную помощь всем нуждающимся пациентам.