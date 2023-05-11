И наступать, и Бахмут держать: грандиозные планы Украины снова отложены

Бойцы ЧВК «Вагнер» в танке Т-90МС на освобожденной части Бахмута. Бои за этот город продолжаются / Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В среду, 10 мая, российские артиллеристы сорвали три попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений в Харьковской области. «Вечерняя Москва» выяснила, как наша армия создает проблемы для контрнаступления противника.

Наступление ВСУ, которым Зеленский пугает с февраля, отложено на неопределенный срок. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона «пока не имеет четкого плана контрнаступления».

В чем же дело? Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев пояснил, что есть два существенных момента:

— Первый: Киев всеми силами снижает информационный накал вокруг предстоящего «контрнаступа», потому что небезосновательно боится проиграть. Второй: Россия в мае очень сильно потрепала ВСУ, атаковав места их сосредоточения. Даже сама Украина признала, что, например, авианалеты 8 мая стали самыми мощными с начала СВО. Были повреждены ряд предприятий, работающих на оборонку, склады с горючим и боеприпасами, казармы, места компактного расположения военной техники и ряд пунктов управления ВСУ. В итоге украинцам стало не до наступления: сначала нужно хоть как-то восстановиться.

Свою роль сыграло и усиление давления на Бахмут.

— По политическим соображениям Киев его сдать не может, поэтому туда каждый день приходится забрасывать новых бойцов, которых наши научились уничтожать с помощью планирующих авиабомб — махин с полтонной взрывчатого вещества. Одновременно удерживать Бахмут, где каждый день гибнут сотни военнослужащих, и наступать, да еще успешно, у ВСУ не получается: не хватает ни людей, ни техники, ни боеприпасов. Но после падения Бахмута они попытаются: Запад подгоняет, — рассказал Земцев.