Как правильно решать конфликты: три совета куратора школьной службы примирения

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Почти в каждой школе столицы сегодня существует служба примирения. Она помогает решать возникающие конфликты между детьми и взрослыми мирным путем. Специалист Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Елена Женодарова назвала три совета, которые используют в службе, и которые помогут найти выход из сложной ситуации.

Не ищите виноватого

В основе работы специалистов школьных служб примирения (ШСП) лежит восстановительный подход — это метод конструктивного общения, поиск совместного решения конфликта его участниками. Для решения любой ссоры — с друзьями, с родственниками, с детьми — нет смысла искать виноватого, поскольку «наказывать» его в привычном смысле никто не будет. В восстановительном подходе важны не столько зачинщики конфликта, сколько его последствия. Вместо того, чтобы обвинять другого человека в ссоре, перечислять его «неправильные» действия или слова и заставлять его извиниться, сконцентрируйтесь на своих чувствах. Что вы чувствовали во время ссоры? Почему вас это задело? Каким вы для себя видите способ урегулирования конфликта? Мы не можем напрямую влиять на действия и мысли других людей, а справившись с эмоциями, легче договориться о том, как можно преодолеть возникшие трудности в общении и что делать, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Действуйте сообща

Специалисты ШСП всегда стараются договориться об очной встрече всех участников конфликта — не всегда удается сделать это с первого раза, но в конечном счете, как правило, стороны удается собрать за столом переговоров. Во время прямого диалога участники слышат и видят друг друга, что исключает возможность «сломанного телефона», недомолвок, додумываний и искажений фактов.

На встречах ШСП всегда присутствуют нейтральные участники — медиаторы. Это могут быть дети-волонтеры или взрослые. Их задача — создать условия для того, чтобы каждый мог свободно выразить свои чувств и мысли относительно конфликтной ситуации, не принимая чью-либо сторону. Они также имеют право высказать свою точку зрения относительно случившегося.

Соблюдайте правила переговоров

Во время конфликта люди зачастую испытывают злость и обиду, поэтому им бывает сложно сдерживать свои эмоции. Важно учиться слушать и слышать другого человека. На встречах ШСП используется известная практика переговоров, когда право слова принадлежит тому человеку, у которого в руках находится та или иная символическая вещь, например, игрушка. Этот предмет так и называют — «символ слова». Символ слова передается по кругу каждому участнику встречи, таким образом, у всех есть возможность высказать свое мнение. В то время, пока человек с символом слова в руках говорит, его нельзя перебивать. За соблюдением правил переговоров следит медиатор.

При решении семейного или дружеского конфликта не обязательно соблюдать весь распорядок действий ШСП, но важно уважительно относиться к словам и чувствам другого человека, даже если они противоречат вашим убеждениям. Криками, перебиванием и оскорблениями вы с большей вероятностью усугубите ситуацию, настроите собеседника против себя, а значит, совместное решение не будет найдено.

Узнать больше о работе ШСП в Москве можно на сайте Городского психолого-педагогического центра.