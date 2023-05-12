Окна Рехау в Балашихе с официальной гарантией от производителя

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Рынок пластиковых окон и дверей представлен профильными системами разных торговых марок. Они различаются конструктивным исполнением, стоимостью и эксплуатационными характеристиками. Одними из лучших в своей категории считаются профили марки Рехау. Они представлены разнообразием линеек разной комплектации. Уже в базовой версии профили этой марки имеют И-стекло, благодаря чему снижаются показатели теплопотери. В базовой комплектации представлены другие полезные опции:

— механизм с микропроветриванием;

— многослойный сэндвич для оформления внутренних откосов;

— теплопакет.

Если рассматривать продукцию других марок, то перечисленные выше опции идут за дополнительную плату. Компания «Терра Окна» предлагает этот функционал бесплатно, так как он включен в базовую комплектацию. Готовые ПВХ конструкции соответствуют современным стандартам. Они подходят как для жилых, так и для коммерческих помещений.

Если вы хотите воспользоваться предложением от компании «Терра Окна», которая выступает сертифицированным представителем Рехау в России, то для оформления заявки проходите на ее официальный сайт https://terraokna.ru/ . Здесь представлен полный перечень профильных систем с детальным описанием. За помощью в выборе обращайтесь к менеджерам. Они бесплатно консультируют всех клиентов. Возможен вызов замерщика на дом для подготовки эскиза и составления сметы.

Компания «Терра окна» располагает собственным производством, поэтому выполняет заявки в оговоренные сроки. По готовности ПВХ-окна доставляются по адресу. Демонтаж старых и установку новых конструкций проводят опытные мастера, которые прошли подготовку. Они используют профессиональное оборудование и расходные материалы. После завершения монтажных работ предоставляется фирменная гарантия на установку и готовые окна. В дальнейшем проводятся работы в рамках запланированного сервисного обслуживания.

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ООО «Терра окна»

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