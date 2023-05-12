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Где в Ростове-на-Дону пройти лечение от запоя

Полина Французова
Общество
Где в Ростове-на-Дону пройти лечение от запоя
Фото: Freepik

Запой — это состояние, которое развивается на фоне длительного употребления крепких горячительных напитков. Это результат развития алкогольной зависимости. Такое состояние опасно для организма, так как в нем образуются токсины. Эти вещества отравляют организм, приводят к сбоям в работе внутренних органов. Если своевременно не принять никаких мер, то результатом станут хронические заболевания. Ситуация с каждым днем будет усложняться. Зафиксированы случаи, когда запой стал причиной инфарктов и инсультов.

Чтобы пройти эффективное лечение запоя в Ростове-на-Дону, нужно воспользоваться медицинской помощью. Обратиться можно как в государственные, так и в частные клиники. В первом случае вам будет оказана бесплатная помощь. Учитывайте, что после обращения ваши данные будут переданы для постановки на учет. Такая отметка может в будущем негативно сказаться на карьере. Хотите сохранить анонимность, но при этом побороть пагубное пристрастие? Тогда воспользуйтесь услугами частного наркологического центра, который гарантирует пациентам полную анонимность.

При выборе частной наркологической клиники убедитесь, что она работает на основании официальной лицензии. Это гарант вашей безопасности, так как в клинике работают квалифицированные врачи. Если планируете проходить лечение в стационаре, то уточните, гарантируется ли круглосуточное наблюдение медицинского персонала. Это важно в первые дни при отказе от спиртного, так как может потребоваться оперативная медицинская помощь при ухудшении общего состояния.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.

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