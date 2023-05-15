Династия волонтеров: большая столичная семья помогает трудным подросткам встать на правильный путь

Москвичка Ирина Галкина (в центре) и ее дети (слева направо во втором ряду) Даниил, Стефания, Алексей и Дарья Галкины. Слева от Ирины — ее мама Татьяна Лопатина, справа — дочь Ирины Александра Шатланова с шестилетним сыном Матвеем / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

14 мая в Москве отмечали Международный день матери. «Вечерняя Москва» встретилась с многодетной семьей Галкиных из Марьина. Из поколения в поколение они занимаются волонтерством.

У москвички Ирины Галкиной пятеро взрослых детей, есть уже и внук. Пусть ребята выросли и у каждого своя жизнь, но все они остаются дружной семьей, которую объединяет общее дело — волонтерство.

— С 2014 года мы работаем с трудными подростками, направляя их на правильный путь, — рассказывает Ирина. — Такие ребята воспитываются улицей. Мы же стараемся отвлечь их от пагубного влияния и не просто проводим лекции, но и даем возможность тратить свою энергию в правильном направлении.

Например, они участвуют в организации мероприятий в качестве волонтеров. Многие говорили нам, что такая работа бесполезна. Но это не так.

По словам Ирины, сейчас многие их подопечные уже выросли, это взрослые, самостоятельные люди с активной жизненной позицией. Связи с семьей Галкиных они не теряют и сами участвуют в добровольческой деятельности.

— Присоединился к нам и мой шестилетний внук Матвей, он также участвует в волонтерских акциях, — улыбается Ирина. — Недавно ходили вместе поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны.

Почти все дети Ирины родились в трудный период, в 1990-е годы.

— Тогда я не знала, что государство должно помогать многодетным семьям, — вспоминает женщина. — Только позже я поняла, что в Москве хорошо поддерживают нас. И особенно сильно помощь таким семьям заметна сейчас.

В Москве за выплату пособий отвечает столичный Департамент труда и социальной защиты. А оформить льготы возможно на портале mos.ru.

— Многодетные семьи могут бесплатно получать школьные учебники, двухразовое питание в образовательных учреждениях, — говорит юрист-консультант Егор Маслов. — А еще скидку до 30 процентов на услуги ЖКУ. И 50 процентов на оплату капитального ремонта.

По словам Маслова, один из родителей освобождается и от уплаты транспортного налога на транспортное средство — для этого достаточно оформить удостоверение многодетной семьи, оно доступно и в электронном виде.

Одной из инициатив РОО «Объединение многодетных семей» также был бесплатный проезд в общественном транспорте для обоих родителей. С 1 января 2022 года обоим родителям многодетных семей предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте.

К слову, правительство РФ утвердило план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин, рассчитанной до 2030 года, согласно которой государство будет стимулировать рождаемость, поддерживать матерей и женщин в сложных ситуациях.

КСТАТИ

С 1 января 2023 года городские социальные выплаты для семей увеличились на десять процентов. В их числе единовременная компенсация расходов для семей, где трое и более детей, — 63 122 рубля, для первого ребенка — 6945 рублей, а также второго и последующих детей — 18 307 рублей. Предусмотрены также ежегодные выплаты семьям, в которых воспитываются от 10 детей: к 1 сентября — 37 873 рубля и к Международному дню семьи — выплата 25 250 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Карпович, руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»:

— Наша организация на протяжении девяти лет объединяет многодетные семьи столицы. Мы от их лица выступаем на различных уровнях власти, представляя интересы матерей и отцов. Оказываем также юридическую помощь, социальную поддержку и рассказываем об актуальных льготах для них. Наша организация регулярно проводит мероприятия и акции: «Многодетная миля», велозабег «Спасибо за то, что мы живы», «Эколаборатория» и многое другое. На сегодняшний день мы смогли объединить 52 тысячи многодетных семей Москвы.