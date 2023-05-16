Спектакль про человека, охваченного ветром перемен

Актриса Ольга Калашникова сыграла в спектакле «Мандат» Надежду Петровну — мать, которая хочет обеспечить светлое будущее своим детям и отдохнуть сама / Фото: Александр Иванишин

Москва, улица Станиславского, 21с7 Карта всех событий

16 мая в «Студии театрального искусства» (СТИ) пройдет третий премьерный показ спектакля Сергея Женовача «Мандат» по одноименной пьесе Николая Эрдмана.

Если театр — душа страны, то по нему, как по термометру, можно следить за состоянием общества. В последнее время с разных сцен страхом порой веет сильнее, чем любовью. Но в СТИ это не так. Кажется, новая постановка художественного руководителя этого театра Сергея Женовача пронизана нежностью и сочувствием к людям: таким хрупким, жаждущим, живущим.

Спектакль начинается до появления артистов, еще когда зрители вглядываются в ряды бесконечного музейного хранилища, уходящего в темноту, в глубину сцены. В этих декорациях пройдут оба акта, но полотна периодически будут выдвигать разные, напоминая об этапах развития искусства, смене вкусов и настроений.

Так, в открывающей сцене мать (Ольга Калашникова) и сын (Сергей Аброскин) решают, какую картину актуальнее повесить сейчас — «Вечер в Копенгагене» или «Верую, Господи, верую». Останавливаются на первой, ведь по другую сторону полотна написан портрет Карла Маркса — значит, в зависимости от того, кто пришел в гости, можно быстро сменить изображение.

Пьеса Николая Эрдмана написана в 1925 году для Всеволода Мейерхольда, который переставлял и менял в ней сцены. В 2023 году театр Женовача работал с ней схоже, опираясь на эрдмановский экземпляр и материалы из Госархива.

— Часто считается, если сегодня что-то написано, то оно современно — это глубокое заблуждение. Можно сегодня написать старомодное и вторичное произведение. А можно взять эту пьесу, которой около 100 лет, но, судя по реакции наших зрителей, они с нами согласны, что это великая пьеса, — размышляет режиссер Сергей Женовач. — В ней все про нас, про людей. Жизнь меняется, время меняется, а люди остаются. Их мечты, страсти, надежды. И энергия заблуждений. И самообманы. И желание прожить счастливо, подстроиться под жизнь. И невозможность это сделать.

Героям пьесы нужно каждому свое. Богачу Сметаничу (Алексей Вертков) — коммунист как охранная грамота в приданое за невестой. Кухарке Насте (Елизавета Кондакова) — историю любви, как в романе. А Тамаре Леопольдовне (Татьяна Волкова) — сберечь в сундуке все, «что в России от России осталось». Но каждый тут боится перемен и стремится на них выиграть.

За людьми наблюдают изображенные на полотнах император Николай II, красный конь, которого купает парнишка, и даже сам Христос... В картинах —история нашей страны. Все, что происходит в их окружении, заставляет задуматься о том, что искусство вечно, как и человеческие чувства —от мелких страстей до великих состояний.

В каждом герое «Мандата» проступают красота и уродство человеческой природы. В финале зрителям предлагают осторожно заглянуть в свою собственную душу.