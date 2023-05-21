Инфантильные террористы: почему молодые люди не понимают последствий своих действий

Гражданка Дарья Трепова в Басманном суде Москвы. Сейчас террористка ждет суда в следственном изоляторе «Лефортово» / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Краснодаре, по данным местных СМИ, задержан 19-летний россиянин, который вместе с друзьями планировал пустить под откос поезд. Для этого он, действуя по заданию украинских спецслужб, поджег шкаф с релейным оборудованием. На допросе парень со слезами на глазах сказал, что не думал о последствиях. «За диверсии, а это, на секунду — особо тяжкое преступление, молодым людям платят от 5 до 10 тысяч рублей», — отмечал ранее замсекретаря Совбеза России Александр Гребенкин.

В стране все чаще «рвут» инфраструктуру — то железную дорогу, то опоры ЛЭП. На один совершенный теракт приходятся десятки предотвращенных.

Не видят разницы между виртуальностью и реальностью

— В нынешнем году сотрудники спецслужб сумели пресечь попытки совершения диверсий на железной дороге с участием молодых людей. Среди них было много несовершеннолетних игроков виртуальных пространств, — пояснил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин. — Все эти истории — про покалеченную жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания. Они наивно верят, что и подготовить, и провести теракт можно совершенно анонимно и безнаказанно. При этом по закону за диверсии и терроризм виновным грозит очень серьезное наказание — вплоть до пожизненного заключения.

Детский психолог Ирина Левашова считает:

— Спецслужбы не зря «работают» именно с поклонниками компьютерных игр. Дети, чья психика еще не устоялась, а жизненный опыт минимален, зачастую не могут провести четкую грань между миром виртуальным и реальным. В компьютерной игре они стреляют, убивают и умирают. Казалось бы — все это понарошку. На самом деле — нет. Более глубокие слои психики воспринимают все происходящее всерьез. На этом, в частности, основан эффект обучения — в том числе и у животных. Когда котенок гоняет по квартире мягкую игрушку, он понимает, что это не живая мышь. Но все равно гоняет — учится охотиться. Когда ребенок играет в «войнушку» — на детской площадке или экране компьютера, он тоже формирует определенные поведенческие паттерны. И когда ему предлагают устроить настоящий взрыв, он часто воспринимает это как элемент игры. Просто она теперь «офлайн». Да, это инфантилизм. Но корни его не в компьютерных играх.

Как пояснила эксперт, главная причина подобной инфантильности подростков — отсутствие в жизни реальных трудностей, которые необходимо преодолевать.

— Раньше, когда Россия была крестьянской, дети не могли быть инфантильными, поскольку с ранних лет работали, с 12–13 лет — наравне со взрослыми, — рассказывает психолог. — В период урбанизации их ждало производство, а парней — еще и служба в армии. В 16 лет молодой человек, как правило, считался совершенно взрослым. В постиндустриальном обществе полное взросление приходится в лучшем случае на 23–25 лет. Причем чем больше город, чем выше уровень дохода семьи, чем комфортнее жизнь, тем позднее молодые люди взрослеют, то есть входят в жизнь, где за место под солнцем приходится бороться.

Подорвали пути по заданию из мессенджера

Один из, увы, типичных терактов произошел в январе в Москве. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании трех подростков. По данным ФСБ, ученики восьмого класса города Чехова через «Телеграм» вступили в контакт с неизвестными, которые предложили им за деньги совершить диверсию на железнодорожных путях, на перегоне Курского направления в Подмосковье.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками Линейного управления МВД России на станции Москва-Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей города Чехова Московской области, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», — сообщили в ведомстве.

По версии ФСБ, восьмиклассники выполнили поручение, повредив железнодорожные пути. Школьники были настолько глупы, что позаботились о доказательствах обвинения — сняли свое преступление на видео, чтобы получить деньги. Но получат, вероятно, срок.

— Ответственность по статье 281 УК РФ — «Диверсия » — наступает, согласно закону, с 14 лет, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Анатолий Мещеряков. — Поскольку в данном случае преступление было групповым и имел место предварительный сговор, то молодым людям грозит срок от двенадцати лет. Они хотели пустить под откос поезд, но, вероятно, пустят свою жизнь.

Пацифистка Дарья Трепова

Впрочем, не только подростки попадают под воздействие западных спецслужб, но и вполне состоявшиеся, казалось бы, молодые люди. Так, например, террористке Дарье Треповой, устроившей взрыв в кафе Санкт-Петербурга, который погубил военкора Владлена Татарского и ранил около 40 посетителей, уже 26 лет. Но ума, как говорится, не нажила.

— Я безумно сожалею о произошедшем, молюсь о здоровье пострадавших и постараюсь организовать сбор средств на восстановление жертвам трагедии. Чтобы мое сожаление не выглядело цинично, добавлю, что осталась в живых, судя по всему, чисто случайно, — заявила Дарья Трепова в интервью телеграм-каналу «Ротонда». — Больше всего сейчас мне хочется умереть. Раз за разом прокручиваю все события в голове. Рэпер Канье Уэст как-то сказал: «Не мир я принес вам, но меч». И я все думаю, как так вышло, что я не заметила меча в своих руках. Почему легко поверила, что в посылке, которую меня попросили передать, нет ничего опасного...

Трепова добавила, что «всегда была против насилия, поэтому и придерживалась пацифистской позиции».

— Ну и сами понимаете, как этим воспользовались, — посетовала террористка.

Политолог Григорий Савельев считает:

— Налицо запредельный инфантилизм и крайне низкая эрудиция. Ей 26, а она даже не знает, что фразу «Не мир вам принес я, а меч» сказал Иисус Христос. Если она не понимала, что в бюсте взрывчатка, то просто очень глупа. А если понимала, то тоже небольшого ума. Сейчас везде видеокамеры. Устроить в большом городе взрыв и не попасться способны только сотрудники спецслужб. Да и то если повезет. Кстати, тот факт, что после совершения теракта Трепову не ликвидировали, говорит, как ни странно, в пользу ее глупости: вероятно, ее использовали втемную. Она не общалась, а поэтому не знает в лицо реальных организаторов теракта.

Иначе ее бы убили, чтобы обрубить выход на кадровых сотрудников СБУ или ГУР, которые и сейчас наверняка в России — вербуют новых глупцов для совершения терактов.

«А меня-то за что?»

Инфантилизм и терроризм, как ни странно, идут рука об руку.

— Мой хороший знакомый, сослуживец, ныне уже покойный, когда-то боролся с бандеровцами в лесах Западной Украины. Они там, напомню, орудовали до 1960 года, — рассказывает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Среди «лесных братьев» было очень много молодых людей. Так вот, когда их ловили и готовили к расстрелу на месте, многие начинали кричать: да вы что, да за что, да я ведь ничего плохого не сделал! Многие были искренне уверены, что все происходящее — почти игра. Такие прятки в лесу с автоматом и периодические стрелялки. И это, повторюсь, было больше полувека назад.

Эксперт напомнил, что террористу, который дал толчок к началу Первой мировой войны, Гавриле Принципу, было тогда всего 18 лет.

— Парадокс в том, что он убил «не того»: эрцгерцог Франц Фердинанд занимал скорее просербскую позицию. Иными словами, он совершил глупость, которая привела к катастрофическим последствиям. Это тот случай, когда энергии и решимости у человека много, а вот ума — не очень, — пояснил Андрей Земцев.

Ставка на юных маргиналов

Григорий Савельев уверен: ставку на молодежь западные спецслужбы делают неслучайно.

— Большинство молодых людей еще не определились в жизни, они себя ищут, — пояснил эксперт. — Во времена СССР этот факт понимали и держали детей под присмотром: октябрята, пионерия, комсомол, партия. Иными словами, молодой человек всегда был в коллективе, который за ним присматривал. Больше того: перед ним были понятные жизненные пути, действовали социальные лифты: комсомол, спорт, производство, наука. Когда СССР рухнул, молодежь оказалась предоставлена сама себе. Часть спортсменов ушла в серьезный криминал, и появился феномен «братвы». Кто-то ушел в группы футбольных фанатов, кто-то — в локальные субкультуры: панки, готы, эмо, скинхеды и так далее. А кто-то ушел в политику. Причем в самую радикальную.

Я напомню: в 1990-х единственной молодежной политической организацией была НБП (запрещена в РФ. — «ВМ») — незарегистрированная национал-большевистская партия. И один из ее проектов, да, очень попахивал терроризмом: НБП пыталась создать на территории Северо-Восточного Казахстана так называемую Другую Россию. Создать путем вооруженного восстания. Позднее, когда НБП разгромили, молодежью стал активно заниматься иноагент Навальный, и возник феномен «навальнят». Что интересно, большинство из них были даже не студентами, а старшими школьниками — им проще запудрить мозги.

По мнению Савельева, западные спецслужбы и дальше будут делать ставку на молодежь. Причем прежде всего — на маргинальную.

— Маргинал в данном случае — это не бомж, ночующий в канаве, а человек, не нашедший в жизни своей дороги, — пояснил Григорий. — Обратите внимание на террористку Дарью Трепову. Кто она? А сразу и не скажешь. Училась в медицинском, бросила, работала моделью, дизайнером-фрилансером, торговала винтажной одеждой, была одновременно веганом, феминисткой и «оппозиционером». В общем, она, что называется, «по жизни» не пойми кто. Маргинал.

Человек, не понимающий, что ему нужно, каким видит свое будущее. Это и есть признак инфантила — взрослого ребенка, которого легко превратить в террориста.

Политолог напомнил, что к категории таких же маргиналов относились многие профессиональные большевики и левые эсеры — в том числе террористы из боевой организации Бориса Савинкова.

— Взять того же Якова Блюмкина — убийцу немецкого посла Мирбаха. Он — типичный маргинал. Или, например, боевик Григорий Гершуни, который организовал покушения на многих высших чиновников, — он тоже маргинал, — рассказывает Савельев.

Только офлайн

По мнению эксперта, способ противодействия молодежному радикализму один — планомерная работа с молодыми людьми. Причем — на государственном уровне.

— Нет, не обязательно создавать движений типа «Наши». Как показала практика, это часто пустая трата бюджетных средств, — рассуждает политолог. — Необходимо прежде всего организовать больше бесплатных кружков и спортивных секций. Имеет смысл возродить детский туризм — очень мощное советское движение. Конечно, нужны и патриотические движения — вроде «Юнармии». Но у ребенка должен быть самый широкий выбор полезного и развивающего времяпровождения. Но не должно быть ситуации, когда либо «Юнармия», либо соцсети и компьютерные игры. Нужно вовлекать молодого человека в деятельность в коллективе, и обязательно офлайн — чтобы понимать, кто он, что он, чем дышит. Чтобы реально работать с ним и воспитывать. Иначе мы потеряем сначала молодое поколение, а следом и страну, которую оно унаследует. Время заняться молодежью у нас еще есть.

ЦИФРА

20 лет лишения свободы — наиболее распространенное уголовное наказание по статье 281 УК РФ — «Диверсия».

КСТАТИ

Большинство известных террористов были достаточно молодыми, до 30 лет, людьми. Так, например, Шакал Карлос (Ильич Рамирес Санчес) совершил свой самый известный теракт — захват в декабре 1975 года в Вене 68 министров нефтяной промышленности стран ОПЕК — в 26 лет. Амир аль-Хаттаб стал террористом в 19. Тимоти Маквей — сержант США, взорвавший здание федеральной администрации в Оклахома-сити, что привело к гибели 168 человек и ранению более 500, совершил теракт в 25-летнем возрасте. Борису Савинкову, организовавшему убийства министра внутренних дел Плеве и великого князя Сергея Александровича, было в тот момент 25 и 26 лет соответственно.

МНЕНИЕ

Дмитрий Журавлев, политолог:

— Когда западные спецслужбы вербуют молодых людей, они не понимают, что происходит. Для них это часть компьютерной игры, в которой те буквально живут. Нынешнее общество так устроено, что даже в возрасте 14–18 лет молодой человек практически не сталкивается с реальной жизнью и ее трудностями. Родители надежно защищают от внешнего мира. А компьютер создает мир виртуальный: с друзьями, играми, кино. И когда такому молодому человеку поступает предложение что-то за пять тысяч рублей взорвать, он воспринимает это как квест — развлечение, за которое еще и платят.

Если потом такого террориста привезти на место крушения поезда, он испытает настоящий шок и будет психологически сломлен. Ведь он искренне не понимал, что последствия будут такими. Проблема еще и в том, что даже многие сотрудники спецслужб, с которыми я общался, также искренне не понимают опасность подобных «компьютерных» подростков. «Да что эти дети могут? Да они только мышкой способны двигать!» На самом деле, к сожалению, способны они на многое. Хотя бы потому, что у таких людей нет тормозов. Когда мы читаем полицейские сводки и ужасаемся случаям подростковой жестокости, то должны понимать: дети убили столько монстров и оторвали столько голов, что уже не осознают, где виртуальные события, а где реальные.

И виртуальные они плавно и незаметно для самих себя переводят в жизнь. Что нам, взрослым, в такой ситуации делать? Главное, на мой взгляд, — лично общаться с детьми, разговаривать с ними, выводить на улицу, вводить в буквальном смысле слова в реальный мир.

Иначе потом их реальным миром может стать камера в следственном изоляторе или барак в колонии строгого режима.