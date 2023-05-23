Вернусь домой с Победой: будущие контрактники делятся своими историями

Боец мобильной группы быстрого реагирования ведет наблюдение за противником / Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В столице продолжает работать Единый пункт отбора контрактников, куда ежедневно приходят десятки москвичей, желающих отправиться в зону СВО. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с будущими бойцами.

Не хочу отсиживаться в сторонке

Владимир Устинов (фамилия изменена. — «ВМ») считается одним из самых возрастных контрактников, которые пришли в московский пункт отбора. Сейчас ему 59 лет, но это будущего бойца не смущает. Он уверен: возраст не помеха, если есть искреннее желание послужить своей Родине.

— Своих всех я похоронил, а одному в трехкомнатной квартире находиться стало совсем невмоготу — тоска, одиночество заели, — рассказывает «ВМ» Владимир. — Дома меня совершенно ничего уже не держало. Единственная моя дочь с внучкой проживают в Ростове-на-Дону, у нее там своя жизнь и свой жизненный уклад, а переезжать ко мне она не собиралась. И решил я встретить старость в зоне специальной военной операции, вместе с боевым братством да среди коллектива. Да и настоящие там люди, которые смотрят смерти в глаза и не боятся погибнуть за свою страну. Такая задача наполняет жизнь своим определенным смыслом.

Подписал контракт с Российской армией Владимир неспроста — первое образование он получал в военном училище.

Кстати, своей дочери о том, что едет в зону спецоперации, он сказал буквально накануне отъезда. Конечно, она была против, просила, чтобы папа, который уже немолод, «одумался и не занимался глупостями».

— Но решил отправиться я в зону боевых действий, конечно, не только от одиночества и пустых комнат некогда шумной квартиры, — продолжает Владимир. — Конечно, патриотизм тоже мною двигал — сейчас время сложное, проверяет нас на прочность. И я не хочу отсиживаться в сторонке. Плюс очень хочу материально помочь внучке. В Северной Осетии зарплаты у нас не очень большие.

Конечно, Владимир отдает себе отчет в том, что это не поездка на курорт и рисковать жизнью надо каждую минуту.

— Меня готовили к этому с детства, — объясняет Владимир. — Наш курс в военном училище когда-то готовили вообще в Афганистан. В Афган меня не пустили.

Имея за плечами почти шесть десятков лет, Владимир говорит, что какого-то страха перед предстоящими событиями в его жизни у него нет.

— Может, там страх появится (улыбается). Дураки только не боятся, я так думаю. Но есть решимость победить — а куда мы денемся! Вон сами иностранцы говорят, что на русских дергаться нельзя было. Мы же непобедимы, поэтому быть добру!

Наводчик и пулеметчик

А ли Магомедов (фамилия изменена. — «ВМ») — 26-летний словоохотливый парень из дагестанского села. На вопрос, «как ты решился пойти в зону СВО», он ответил, что там у него сражаются братья и много знакомых.

— Если мы туда не пойдем, то кто туда пойдет? Как молодежь может туда не пойти, если немало пожилых туда уходит сражаться с этой нечистью! Да и давно надо разобраться с этим рассадником сатанизма.

Несмотря на свою молодость, Али — сержант, у него две военно-учетные специальности: он наводчик-оператор и пулеметчик.

Конечно, родители его отговаривали, а мама ни в какую не хотела отпускать. Отец Али вообще ему до сих пор говорит, чтобы «не дурил, ехал домой, в родное село».

Несмотря на уговоры родных, Али стоит твердо на своем решении. Он знает, что мама и папа очень гордятся своим сыном и его желанием защищать интересы родной страны.

— Мы выдержим, — уверенно говорит Али. — На данный момент страха у меня никакого нет. А там уже видно будет. Страх по-любому существует у всех. Страх смерти, страх ранения, страх не выполнить боевую задачу.

Дурак только не боится. Али уверен, что все у него будет хорошо, что он будет жив, что придет домой. И не только придет домой, а самое главное — придет с Победой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Богдан Безпалько, политолог:

— Контрактная служба — это очень важная составляющая сегодняшней жизни. И если раньше шли служить по контракту люди, которые не хотели воевать и не имели подходящих навыков для военной службы, то сейчас ситуация в корне другая. Идут служить те, кто действительно хочет, кто делает свой выбор сознательно, не руководствуясь иллюзиями и желанием отсидеться в резерве.

Стоит учитывать опыт Советской армии, где 70 процентов составляли кадровые военные, которые служили всю жизнь и в любой момент могли участвовать в боевых действиях. Очень хорошо, что сейчас идет служить по контракту как молодежь, так и люди старшего поколения, которые имеют жизненный опыт и могут в любой момент подсказать молодежи какие-то житейские премудрости.