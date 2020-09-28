Имплантация: методики быстрого восстановления зубов

Фото: «Вечерняя Москва»

Раньше проблема полной или частичной адентии (потери зубов) касалась только пожилых людей. Современный образ жизни сильно «омолодил» статистику. Изобилие продуктов с высоким содержанием сахара, плохая экология, некачественная и нерегулярная гигиена — сейчас это основные причины разрушения зубов. Причем не зависимо от возраста. Цифры пугают: до 70-80% населения столкнулись с проблемой потери коренных зубов.

К счастью, прогресс не остановить. Современные методики имплантации зубов позволяют восстановить зубной ряд за 1 день! Всего 10-15 лет назад о таком можно было только мечтать.

Методики

Чем дольше отсутствуют зубы, тем выше степень атрофии костной ткани. Классическая двухэтапная имплантация в этом случае возможна только после проведения костной пластики. Использование одноэтапной имплантации не требует предварительного наращивания объема кости, поэтому методика более востребована в наше время.

К одноэтапной имплантации относятся следующие протоколы:

All-on-4. Подразумевает установку четырех имплантов в каждой челюсти. Два стержня фиксируются под прямым углом во фронтальном отделе челюсти, другие два — в боковом отделе, под углом 45 градусов.

Имплантация All-on-4 применяется при незначительной атрофии костной ткани. Технология относится к протезированию зубов с немедленной нагрузкой. Сразу после вживления имплантатов врач фиксирует несъемный протез из полимера. Изготовление и установка конструкции производится в день операции, или в течение 3х дней после фиксации имплантов. Стержни в боковом (дистальном) отделе закрепляются по особой технологии, в более плотных костных отделах челюсти, в обход носовых пазух и нервных окончаний. Это не только обеспечивает надежность фиксации имплантатов, но и исключает риск возникновения осложнений после операции. В процессе установки используется лоскутный метод вживления стержней. Врач делает надрез в десне, формирует костное ложе, в котором закрепляется имплант. Если клиника использует хирургические шаблоны, как, например, во время экспресс-имплантации, то вживление стержней производится через прокол в десне, без разрезов и швов. Соответственно, период реабилитации в последнем случае тоже сокращается.

All-on-6. Подразумевает протезирование зубов на 6 имплантах.

Увеличенное количество опор помогает восстановить зубы при средней степени атрофии костной ткани. Технология основана на протоколе «Все на 4» (All on 4), применяется также при выраженном пародонтите и пародонтозе. Протез устанавливается в течение 3х дней после закрепления имплантов.

Базальная имплантация. Подразумевает вживление от 8 до 12 особых имплантов, длиной до 60 мм. За счет фиксации стержней в более глубоких слоях челюстной кости, процедуру можно проводить даже при сильной атрофии костной ткани. Глубокий (базальный и кортикальный) слой не подвержен разрушению. В результате, импланты будут иметь высокую стабильность.

Кроме того, этот участок кости является стерильным — туда не проникает патогенная микрофлора. Конструкция также имеет особое покрытие, на котором не скапливается налет. Поэтому установка базальных имплантов возможна при пародонтозе и пародонтите. Протокол также подразумевает немедленную нагрузку на импланты, с установкой протеза на 1-3 день после вживления титановых стержней.

Плюсы технологии

Подведем итоги. Имплантация с немедленной нагрузкой имеет ряд преимуществ. В первую очередь — это красивая, естественная улыбка. Искусственные коронки изготавливаются из высокотехнологичных и надежных материалов: керамики, диоксида циркония и полимеров, которые обладают той же полупрозрачностью и оттенком, что и природная эмаль зубов.

Другой плюс — имплантация за 1 день. Получить новые, красивые и крепкие зубы всего за 24 часа — согласитесь, весомый аргумент в пользу методики.

Возможность улучшить свое здоровье — третье преимущество технологии. Когда все зубы на месте, есть возможность хорошо пережевывать пищу. Пациента не беспокоят проблемы, связанные с наличием кариеса, хроническими воспалениями и пр.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом

На правах рекламы